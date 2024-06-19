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Çanakkale'de orman yangınına havadan müdahale sürüyor

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Kumköy köyü yakınlarında dün saat 16.05 sıralarında tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına havadan müdahale sürüyor.

Yangına dün havadan 9 uçak, 6 helikopter, 94 arazöz ve kara aracının yanı sıra 540 personelle müdahale edildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamayan orman yangınında gece ise 1 gece görüşlü helikopter, 94 arazöz ve kara aracı ve 540 personelle müdahale devam etti.