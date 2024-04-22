Çanakkale Valisi İlhami Aktaş Başkanlığında Orman Yangınları ile Mücadele Koordinasyon Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Çanakkale Valisi İlhami Aktaş Başkanlığında Orman Yangınları ile Mücadele Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş Başkanlığında Orman Yangınları ile Mücadele Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş başkanlığında, orman yangınları ile mücadele koordinasyon toplantısı yapıldı. Toplantıda, orman yangınlarının önlenmesine yönelik yapılması gereken çalışmalar, alınacak tedbirler, yangına müdahalede yürütülmesi gereken faaliyetler ve araç-ekipman kapasitesi görüşüldü. Vali Aktaş, kurumlar arası koordinasyon ve iş birliğinin önemine vurgu yaparak, vatandaşların da duyarlı olmasını istedi.

22.04.2024 15:13
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Çanakkale Valisi İlhami Aktaş başkanlığında, orman yangınları ile mücadele koordinasyon toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Orman Bölge Müdürlüğü Dardanos Yerleşkesinde gerçekleştirilen toplantıda, orman yangınlarının önlenmesine yönelik yapılması gereken ortak çalışmalar, alınacak tedbirler, yangına müdahalede yürütülmesi gereken faaliyetlerle birlikte araç ve ekipman kapasitesinin görüşüldü.

Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, müdürlüğün faaliyetleri ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Ersin Gürbüz, Çanakkale'de çıkan yangınlar, orman yangınları konusunda alınan tedbirler, araç ve ekipman kapasitesi, orman yangınları ile orman yangını esnasında yapılan mücadele çalışmaları hakkında sunum yaptı.

Yapılan bilgilendirmenin ardından 2024 Yılı Çanakkale İli Orman Yangınları ile Mücadele Koordinasyon toplantısında Çanakkale genelinde olası orman yangınlarının önlenmesine, çıkan yangınların kısa sürede en az zararla söndürülmesine, kurumlar arası koordinasyon ve iş birliğinin etkinleştirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Orman yangınlarının önlenmesi ve risklerin en aza indirilmesi için ilgili kurumların koordineli ve eşgüdüm içerisinde hareket etmesinin önemine değinen Vali İlhami AKTAŞ, "Ciddi bir orman varlığına sahip olan Çanakkale'de havaların ısınmasıyla yangın riskinin arttığı yaz mevsiminde orman yangınlarını önlemek, asgari zararla atlatmak hususunda kurum ve kuruluşlarımızla birlikte üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz. Vatandaşlarımızın orman yangını risklerine karşı dikkatli ve duyarlı olması bize büyük destek olacaktır." dedi.

Toplantıya, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Ercan Oran, İl Özel İdare Genel Sekreteri Celil Sezgin, il müdürleri, ilgili kurumların temsilcileri ile Orman Bölge Müdürlüğü personeli katıldı.

Orman Yangınları ile Mücadele Koordinasyon toplantısı görüş ve önerilerin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çanakkale Valisi İlhami Aktaş Başkanlığında Orman Yangınları ile Mücadele Koordinasyon Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale Valisi İlhami Aktaş Başkanlığında Orman Yangınları ile Mücadele Koordinasyon Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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