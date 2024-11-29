Çanakkale'de Pompalı Tüfekle Cinayet: 5 Tutuklama - Son Dakika
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Çanakkale'de Pompalı Tüfekle Cinayet: 5 Tutuklama

Çanakkale\'de Pompalı Tüfekle Cinayet: 5 Tutuklama

Çanakkale'de bir cinayet soruşturmasında 7 zanlıdan 5'i tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.

29.11.2024 14:18
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Çanakkale'de bir kişinin pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Ceyhun Kacamer'in çalıştığı oto tamirhanesinde öldürülmesinin ardından Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ş.C.K. ile B.K, 26 Kasım'da aralarında husumet bulunan Ceyhun Kacamer'in (34) çalıştığı İsmetpaşa Mahallesi 27. Sokak'taki oto tamirhanesine gelmişti. Kacamer, pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaşamını yitirmiş, Ş.C.K. ve B.K. ise polis ekiplerince Çanakkale- Bursa kara yolu Umurbey Kavşağı'nda 17 AGD 464 plakalı araçta yakalanmıştı. Polis, bu kişilerin yanı sıra 5 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Kaynak: AA

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