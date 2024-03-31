Çanakkale'de Seçmenler Sandık Başına Gitti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çanakkale'de Seçmenler Sandık Başına Gitti

Çanakkale\'de Seçmenler Sandık Başına Gitti

Çanakkale'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına giden seçmenler, il genelindeki okullar ve devlet kurumlarında kurulan sandıklarda oy kullandı. Çanakkale merkez ve ilçelerde toplamda 1595 sandıkta 440 bin 119 kayıtlı seçmen bulunuyor. En çok seçmen Biga'da, en az seçmen ise Bozcaada'da yer alıyor. Evde sağlık hizmeti alan hastalar ise ambulanslarla oy kullanacakları sandıklara götürülüyor.

31.03.2024 12:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'de seçmenler, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gitti.

İl genelindeki okulların sınıflarında veya devlet kurumlarında kurulan sandıklarda oy verme işlemi saat 08.00'de başladı.

Çanakkale merkez ve ilçelerde 1595 sandıkta 440 bin 119 kayıtlı seçmen var.

Kent merkezinde 147 bin 153 seçmen için 2'si seyyar, biri cezaevinde olmak üzere 478 sandık kuruldu.

Ayvacık'ta 28 bin 575, Bayramiç'te 23 bin 945, Biga'da 73 bin 578, Bozcaada'da 2 bin 797, Çan'da 38 bin 140, Eceabat'ta 7 bin 419, Ezine'de 25 bin 486, Gelibolu'da 35 bin 193, Gökçeada'da 8 bin 120, Lapseki'de 24 bin 132, Yenice'de 25 bin 581 seçmen, listelerde yer alıyor.

En çok seçmen Biga'da, en az seçmen ise Bozcaada'da bulunuyor.

Öte yandan, hastanelerde yatan ve evde sağlık kapsamında hizmet alan hastalardan Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi'ni arayarak randevu talep eden seçmenler, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerce oy kullanacakları sandıklara ambulanslarla götürülüyor.

Kaynak: AA

Çanakkale, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de Seçmenler Sandık Başına Gitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:50 Oyunu Ankara’da kullanan Bahçeli’nin yüzündeki morluk ve şişlikler dikkat çekti Oyunu Ankara'da kullanan Bahçeli'nin yüzündeki morluk ve şişlikler dikkat çekti
12:21 Mansur Yavaş: Seçim sonucundan tereddüdümüz yoktur, akşam belediyenin bahçesinde buluşmak üzere Mansur Yavaş: Seçim sonucundan tereddüdümüz yoktur, akşam belediyenin bahçesinde buluşmak üzere
11:51 Murat Kurum: Tüm vatandaşlarımızın oylarını kullanmalarını, sandıklarına sahip çıkmalarını istiyorum Murat Kurum: Tüm vatandaşlarımızın oylarını kullanmalarını, sandıklarına sahip çıkmalarını istiyorum
10:56 YSK Başkanı Yener de aynı dertten muzdarip Zarfı sandığa atarken bir hayli zorlandı YSK Başkanı Yener de aynı dertten muzdarip! Zarfı sandığa atarken bir hayli zorlandı
10:56 Diyarbakır’da muhtarlık seçiminde kavga: 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı Diyarbakır'da muhtarlık seçiminde kavga: 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
12:27 CHP Ereğli Belediye Meclis Üyesi adayı sandık başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti CHP Ereğli Belediye Meclis Üyesi adayı sandık başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
11:55 Dünyanın en uzun kadını Rümeysa ve Türkiye’nin en yaşlı seçmeni Arzu nine oylarını kullandı Dünyanın en uzun kadını Rümeysa ve Türkiye'nin en yaşlı seçmeni Arzu nine oylarını kullandı
11:14 Oyunu kullanan Cem Yılmaz, sandık başındaki sözleriyle güldürdü Oyunu kullanan Cem Yılmaz, sandık başındaki sözleriyle güldürdü
10:44 Survivor’da sakatlanan Yağmur ve Gizem diskalifiye edildi Gözyaşlarına boğuldular Survivor'da sakatlanan Yağmur ve Gizem diskalifiye edildi! Gözyaşlarına boğuldular
10:33 Manisa’da oy kullanan Özgür Özel’den “Kutlamalarda silahtan uzak durun“ çağrısı Manisa'da oy kullanan Özgür Özel'den "Kutlamalarda silahtan uzak durun" çağrısı
10:12 Şanlıurfa’da seçim gerginliği Blok oy kullanmak isteyen şahsa itiraz eden avukat darp edildi Şanlıurfa'da seçim gerginliği! Blok oy kullanmak isteyen şahsa itiraz eden avukat darp edildi
09:48 Oy pusulasının 4 tane olması İstanbul’da yoğunluğa neden oldu Oy pusulasının 4 tane olması İstanbul'da yoğunluğa neden oldu
09:39 Seçim tartışmasında kan aktı Akrabası olmayan muhtarı destekleyince kuzenleri tarafından katledildi Seçim tartışmasında kan aktı! Akrabası olmayan muhtarı destekleyince kuzenleri tarafından katledildi
09:29 İlker Aksum, oy kullanırken pusulanın katlanmasının zor olduğunu belirtti İlker Aksum, oy kullanırken pusulanın katlanmasının zor olduğunu belirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2024 13:07:06. #1.12#
SON DAKİKA: Çanakkale'de Seçmenler Sandık Başına Gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement