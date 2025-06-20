Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Çanakkale'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı, biri adli kontrolle serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullananlara yönelik operasyon düzenledi.

Eş zamanlı 2 operasyonda, H.Ü., H.S., S.Ö. ve S.T, gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 1 kilo 322 gram sentetik uyuşturucu, 41 sentetik ecza, 2 tüfek ve 15 fişek ele geçirildi.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "Uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan H.Ü., H.S. ve S.T, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, S.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.