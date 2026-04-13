Çanakkale\'de Yurt Yemekhanelerine Denetim

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yüksek öğrenim yurt yemekhanelerini denetledi.
Müdürlükten yapılan açıklamada, öğrencilerin sağlığı için kent merkezindeki yüksek öğrenim yurt yemekhanelerinde eş zamanlı denetim yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, gıda denetim ekipleri tarafından yürütülen denetimlerde? hijyen ve personel temizliği, gıda saklama koşulları, son tüketim tarihi kontrolü yapıldığı kaydedildi.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?