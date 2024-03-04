Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, merkez üssü Çanakkale'nin Yenice ilçesi olan deprem dolayısıyla vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Özhaseki, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:
" Çanakkale Yenice'de meydana gelen ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedilen 4,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl Müdürlüğü ekiplerimiz tüm kurumlarımızla birlikte sahada çalışmalarına başladı. Rabbim, ülkemizi her türlü afetten korusun."
Son Dakika › Güncel › Çanakkale'deki Deprem Dolayısıyla Vatandaşlara Geçmiş Olsun Dileği - Son Dakika
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çanakkale Yenice'de meydana gelen depremde Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşayan bir vatandaşın korkudan ikinci kattan atladığını ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini açıkladı.
Sağlık Bakanlığı tarafından Düzce'nin Aziziye Mahallesinde yapılan 5 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Merkezde Toplum Sağlığı Merkezi ile 112 Başhekimliği birimleri de yer alıyor.
Çanakkale'de gerçekleşen 4,9'luk deprem Marmara'da pek çok ilde hissedilirken, Bursa'da yaşadığı korku nedeniyle ikinci kattan atlayan bir kişi hayatını kaybetti.
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