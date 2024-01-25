Çanakkale Emniyet Müdürlüğü 2023 Faaliyetlerini Açıkladı

ÇANAKKALE İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı ve ilgili birim amirlerinin katılımıyla 2023 yılı faaliyetlerini içeren basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, 2023 yılında 17 bin 148 adli olayın yüzde 88'inin aydınlatıldığı belirtildi.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Polis Denizevi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıya; İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı ve ilgili müdürlüklerin temsilcileri katıldı. Toplantının amacına yönelik değerlendirmelerde bulunan İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, Buraya gelirken Sayın Bakanımız, 'Gittiğiniz illerde öncelikle olmazsa olmazınız hukukun üstünlüğü, kişi hak ve özgürlüklerine saygılı, fakat tavizsiz ve amansız bir şekilde suç örgütleriyle, suçluyla mücadele edeceksiniz. Sokaklarda uyuşturucu satıcısı, şehirde organize çete istemiyorum' diye net talimat verdi. Ama bu talimatı da uygularken 'Mutlaka kişi hak ve hürriyetlerine saygılı olacaksınız ve hukukun üstünlüğünden asla taviz vermeyeceksiniz' dedi. Biz de bu talimat doğrultusunda geldiğimiz günden beri arkadaşlarımla, ekibimle birlikte amansız bir çalışma içine girdik. Bugün de siz değerli basın mensupları aracılığıyla halkımıza hesap vermek için buradayız. Çanakkale'de nelerle mücadele ettik Bunların hesabını vermek için bu toplantının uygun olacağını düşündük ifadelerini kullandı.

'ÇANAKKALE HALKININ YANINDAYIZ'

Arıcı, sözlerini şöyle sürdürdü 33 Şube Müdürlüğü, 3 tane büro, 2 polis merkez amirliği ile Çanakkale'ye hizmet ediyoruz. Toplam 11 ilçe ve bin 781 polisimizle çok değerli Çanakkale halkının yanındayız. Bakan Bey, 'Eğer bir şehirde suçlu var, birileri eroin satıyor, içiyor vatandaş bunu biliyor ise polisin bunu bilmemesini ben kabul etmiyorum' dedi. Geldiğimiz günden beri bunun mücadelesi içindeyiz. Ama tekrar arz ediyorum bu mücadeleyi yaparken kesinlikle ve kesinlikle olmazsa olmazımız kişi hak ve hürriyetlerini kısıtlamadan ve hukukun üstünlüğünden taviz vermeden bu mücadeleyi yapmaktı ve bununla da başarılı olup olmadığımız konusunda da takdir artık halkımızın.

2023 YILI FAALİYETLERİ SUNUMU YAPILDI

Arıcı'nın konuşmasının ardından ilgili şube müdürleri ve görevli komiserler tarafından 2023 yılı faaliyetleri sunumu gerçekleştirildi. Sunumda yer alan bilgilere göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince 201 olayda 349 şahsa işlem yapıldı, 12 şahsın tutuklandı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 21 operasyonel faaliyette 44 şahsa işlem yapılırken, 13 şahıs tutuklandı, 31 şahıs tutuksuz yargılanırken, 5 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğünce il genelinde toplam 1075 olayda 1232 şaha işlem yapılırken, 54 şahıs tutuklandı. Piyasa değeri 22,4 milyon TL olan suç unsuru tespit edildi.

17 BİN 148 ADLİ OLAY MEYDANA GELDİ

Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde meydana gelen 17 bin 148 olayın yüzde 88'i aydınlatıldı. Bu olaylarda toplamda 306 şahıs tutuklandı. Ayrıca değişik suçlardan hakkında yakalama kararı çıkarılan 1093 şahıs yakalanarak adli birimlere teslim edildi. Şahıslardan 11 kişinin 10 yıl ve üzeri, 5 kişinin 20 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası, 1 şahsın 36 yıl, 1 şahsın 44 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

79 GÖÇMEN KAÇAKÇISI TUTUKLANDI

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, 1 Ocak-31 Aralık 2023 tarihleri arasında 62 operasyonda, organizatörlük yaptığı tespit edilen 118 şüpheli şahıslardan, 78'i tutuklandı. 34'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 6 firari şüphelinin yakalama çalışmaları devam ediyor. Ayrıca bin 807 yabancı uyruklu şahıs yapılan işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Bilgilendirme toplantısı şube müdürleri ve görevli komiserlerin brifinginin ardından sona erdi.