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Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü, Biga Ticaret Borsası'nda incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü, Biga Ticaret Borsası'nda incelemelerde bulundu

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, Biga Ticaret Borsasına ait canlı hayvan pazarında incelemelerde bulundu. Türkarslan, üreticilerle bir araya gelerek tarım sigortaları, sözleşmeli üretim ve diğer konularda bilgi verdi. Ayrıca Biga Ticaret Borsası Hububat Kurutma Tesisi de ziyaret edildi.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü, Biga Ticaret Borsası\'nda incelemelerde bulundu
13.12.2023 - 15:59,
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Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, Biga Ticaret Borsasına ait canlı hayvan pazarında incelemelerde bulundu.

Türkarslan'a ziyaretinde Biga Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Baş ve yönetim kurulu üyeleri, sorumlu veteriner Mutlu Kaya, İl Müdür Yardımcısı Latif Candan, Biga İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fevzi Atmaca, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü İbrahim Büyükgaga ve teknik personel eşlik etti.

Ziyarette, Türkarslan ve beraberindekiler, hayvan pazarındaki padoklarda incelemede bulunduktan sonra üreticilerle bir araya geldi. Üreticilerin talep ve beklentilerini dinleyen Türkarslan, tarım sigortalarının önemi, sözleşmeli üretimde TARSİM kapsamında sigorta yaptırma zorunluluğu, miras, intikal ve mülkiyet sorunları konularında bilgi verdi.

Üreticilere ayrıca daha önce Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıt yaptırılamayan arazilerin yeni çıkan taahhütname ile 2024 yılı ÇKS kaydının yapılabileceği, son kayıt gününü beklemeden dosyalarını teslim etmeleri, hayvancılık desteklemeleri ve güncellemeler hatırlatıldı.

Nazan Türkarslan ve beraberindekiler, Biga Ticaret Borsası Hububat Kurutma Tesisi'ni de ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA
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Bülent Baş, Çanakkale, Çiftçilik, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü, Biga Ticaret Borsası'nda incelemelerde bulundu - Son Dakika
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