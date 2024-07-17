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Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin yer aldığı ve dijital gösterilerin sunulduğu "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Siirt'e geldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca "Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" sloganıyla yola çıkarılan mobil müze, Siirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda ziyaretçilere kapılarını açtı.

Çanakkale Savaşları'ndaki kahramanlıkların ve yaşananların anlatılması amacıyla Türkiye turuna çıkan mobil müzenin ziyaretçileri, Çanakkale Zaferi'ni anlatan resim, fotoğraf ve videoların yanı sıra savaştan kalma objeleri inceledi, proje koordinatörü Engin Karataş'tan bilgi aldı.

Vali Kemal Kızılkaya, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu ve İl Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Tekin ile müzeyi gezdi, ziyaretçilerle görüştü.

Vali Kızılkaya, AA muhabirine, dördüncü kez Türkiye turuna çıkan "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" tırının 36'ncı adresinin Siirt olduğunu söyledi.

Müzenin Çanakkale ruhunu Siirt'e taşıdığını belirten Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Siirt'ten bu sene 200'e yakın öğrenci kardeşimizi Çanakkale'ye gönderdik. Orada dedelerini ziyaret ettiler ama alan başkanlığımız bundan çok daha iyisini yaparak Çanakkale'yi bize buraya getirdi. Çanakkale'ye gitme fırsatı bulamayan gençlerimiz, evlatlarımız dedelerini burada yad etme fırsatı yakaladı. Bu vesileyle 2 gün boyunca çocuklarımızla birlikte müzeyi ziyaret edeceğiz. Bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Mobil müze, Kurtalan ve Baykan ilçelerinde de ziyarete açılacak.