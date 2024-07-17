Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Siirt'e Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Siirt'e Geldi

Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin yer aldığı ve dijital gösterilerin sunulduğu Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Siirt'e geldi. Mobil müze, Çanakkale Zaferi'ni anlatan resim, fotoğraf ve videoların yanı sıra savaştan kalma objeleri inceleyen ziyaretçilere hizmet veriyor. Müze, Siirt'in ardından Kurtalan ve Baykan ilçelerinde de ziyarete açılacak.

17.07.2024 18:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin yer aldığı ve dijital gösterilerin sunulduğu "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Siirt'e geldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca "Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" sloganıyla yola çıkarılan mobil müze, Siirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda ziyaretçilere kapılarını açtı.

Çanakkale Savaşları'ndaki kahramanlıkların ve yaşananların anlatılması amacıyla Türkiye turuna çıkan mobil müzenin ziyaretçileri, Çanakkale Zaferi'ni anlatan resim, fotoğraf ve videoların yanı sıra savaştan kalma objeleri inceledi, proje koordinatörü Engin Karataş'tan bilgi aldı.

Vali Kemal Kızılkaya, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu ve İl Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Tekin ile müzeyi gezdi, ziyaretçilerle görüştü.

Vali Kızılkaya, AA muhabirine, dördüncü kez Türkiye turuna çıkan "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" tırının 36'ncı adresinin Siirt olduğunu söyledi.

Müzenin Çanakkale ruhunu Siirt'e taşıdığını belirten Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Siirt'ten bu sene 200'e yakın öğrenci kardeşimizi Çanakkale'ye gönderdik. Orada dedelerini ziyaret ettiler ama alan başkanlığımız bundan çok daha iyisini yaparak Çanakkale'yi bize buraya getirdi. Çanakkale'ye gitme fırsatı bulamayan gençlerimiz, evlatlarımız dedelerini burada yad etme fırsatı yakaladı. Bu vesileyle 2 gün boyunca çocuklarımızla birlikte müzeyi ziyaret edeceğiz. Bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Mobil müze, Kurtalan ve Baykan ilçelerinde de ziyarete açılacak.

Kaynak: AA

Çanakkale Zaferi, Demokrasi, 15 Temmuz, Çanakkale, Gelibolu, Kurtalan, Baykan, Siirt, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Siirt'e Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:49 Tavuk çiftliğinde cinayet Polis her yerde İYİ Partili ismi arıyor Tavuk çiftliğinde cinayet! Polis her yerde İYİ Partili ismi arıyor
18:21 7 ağır vasıta birbirine girdi Otoyolun savaş alanına döndüğü kazada ölü ve yaralılar var 7 ağır vasıta birbirine girdi! Otoyolun savaş alanına döndüğü kazada ölü ve yaralılar var
16:34 Sokak hayvanlarına ilişkin yasa teklifi görüşmeleri tartışmalı başladı Sokak hayvanlarına ilişkin yasa teklifi görüşmeleri tartışmalı başladı
14:44 Kızı TBMM kadrosuna alınan Destici, dudak uçuklatan maaş iddiasına belgeyle yanıt verdi Kızı TBMM kadrosuna alınan Destici, dudak uçuklatan maaş iddiasına belgeyle yanıt verdi
14:26 Avukatlarından ilk açıklama: Videodaki görüntülerin Sarıgül’e ait olmadığı teyit edildi Avukatlarından ilk açıklama: Videodaki görüntülerin Sarıgül'e ait olmadığı teyit edildi
19:20 Haftalar sonra yavrusunu kucağına alacaktı 26 yaşındaki annenin ölümünde kahreden detay Haftalar sonra yavrusunu kucağına alacaktı! 26 yaşındaki annenin ölümünde kahreden detay
19:16 Yargıtay, Genelkurmay çatı davasıyla ilgili karar verdi FETÖ’cüler artık içeriden çıkamayacak Yargıtay, Genelkurmay çatı davasıyla ilgili karar verdi! FETÖ'cüler artık içeriden çıkamayacak
18:32 Fenerbahçe’ye transfer olan Cenk Tosun, Beşiktaş’a veda etti Fenerbahçe'ye transfer olan Cenk Tosun, Beşiktaş'a veda etti
17:49 Bastonlu 70 yaşındaki adama pusu kurup gözünü kırpmadan dayak attı Bastonlu 70 yaşındaki adama pusu kurup gözünü kırpmadan dayak attı
17:09 8 milyon euro ödenecek Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin’i KAP’a bildirdi 8 milyon euro ödenecek! Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'i KAP'a bildirdi
16:59 İstanbul’daki gece kulübü yangını davasında pişkin savunma: Takdiri ilahi İstanbul'daki gece kulübü yangını davasında pişkin savunma: Takdiri ilahi
16:45 İmamoğlu’na taşlı saldırı davasında 28 sanık için karar çıktı İmamoğlu'na taşlı saldırı davasında 28 sanık için karar çıktı
16:26 Erden Timur’dan olay yaratacak sözler: Bana ’’Enayi’’ dediler Erden Timur'dan olay yaratacak sözler: Bana ''Enayi'' dediler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2024 20:32:45. #1.13#
SON DAKİKA: Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Siirt'e Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement