Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, deprem sonrası AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezi\'ni ziyaret etti

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Yenice merkezli 4,9 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünü (AFAD) ziyaret etti.
İl Sağlık Müdürü Gökhan Baştürk ile ilk olarak AFAD İl Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Aktaş, AFAD İl Müdür Yardımcısı Abbas Aslan'dan deprem ile ilgili il genelinde yapılan tarama ve çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
Vali Aktaş, AFAD personeline geçmiş olsun dileklerinde bulunarak çalışmalarında başarılar diledi.
Ardından 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünü ziyaret eden Aktaş, yetkililerden alınan çağrılar ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
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Çanakkale'nin Yenice ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem, bir büfenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Deprem anında büfe içinde bulunanlar panikle mekanı terk ederek açık alana kaçtı.
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