Çankaya Belediyesi Kreşlerine Başvurular, 13 Nisan'da Başlıyor

06.04.2026 11:37  Güncelleme: 12:44
Çankaya Belediyesi'nin gündüz bakımevleri için 2026-2027 eğitim yılı başvuruları 13 Nisan'da başlayacak. Başvurular çevrim içi alınacak ve kontenjan fazlası için noter kurası ile kesin kayıt hakkı belirlenecek.

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi gündüz bakımevlerinin 2026-2027 eğitim öğretim yılı başvuruları, 13 Nisan'da başlıyor.

Çankaya Belediyesi kreşleri 2026-2027 eğitim yılı başvuruları, 13 Nisan'dan 10 Mayıs'a kadar çevrim içi olarak alınacak. Ön kayıtlar alındıktan sonra yapılacak değerlendirmelerde kesin kayıt hakkı kazanacaklar, noter huzurunda çekilecek kurayla belirlenecek. İlk kez başvuru yapılacak çocuklar için 2023-2022 -2021 doğumlu olması şartı aranacak.

Kontenjan fazlası başvurular noter kurasıile belirlenecek

Kreşlere, https://basvuru.cankaya.bel.tr/kres üzerinden başvuru yapılabilecek. Kontenjanı bulunan ve başvuru sayısına ulaşan kreşler dışında kontenjan fazlası kreşler için kayıtlar ise 20 Mayıs 2026 tarihinde noter kurası ile belirlenecek.

Noter çekilişi sonuçları 22 Mayıs 2026 tarihinde Çankaya Belediyesi internet sitesi üzerinden duyurulacak. Kesin kayıt hakkı kazananlar, 1-19 Haziran 2026 tarihleri arasında kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek. Kayıt tarihini kaçıranların yerine yedeklerden kayıt alınacak. Kreşlere devam eden çocukların kardeşleri, noter kurasına girmeden kayıt hakkı elde edecek.

Kreşlere ilk kez kayıt olan çocuklar, 31 Ağustos 2026; devam eden ve üst yaş grupları ise 7 Eylül 2026 tarihinde yeni eğitim dönemine başlayacak.

Kaynak: ANKA

Çankaya Belediyesi, Yerel Haberler, Belediye, Güncel, Noter, Son Dakika

Rojin Kabaiş’in babası: Bakan Gürlek “Gerekeni yapacağız“ dedi Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek "Gerekeni yapacağız" dedi
Parktan topladıkları bitki az kalsın minik çocuğun canına mal oluyordu Parktan topladıkları bitki az kalsın minik çocuğun canına mal oluyordu
Sırbistan’da TürkAkım boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulundu Sırbistan'da TürkAkım boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulundu
Bakan Fidan, Suriye’ye gitti Bakan Fidan, Suriye'ye gitti
Sergen Yalçın’dan El Bilal Toure kararı Sergen Yalçın'dan El Bilal Toure kararı
Fenerbahçe’de Beşiktaş derbisi öncesi büyük sürpriz Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi büyük sürpriz

13:02
Netanyahu bizzat duyurdu İran’ın 2 kritik ismi öldürüldü
Netanyahu bizzat duyurdu! İran'ın 2 kritik ismi öldürüldü
12:49
İran’dan ateşkes teklifine yanıt Kabul etmek için tek şartları var
İran'dan ateşkes teklifine yanıt! Kabul etmek için tek şartları var
12:17
Narin davasında duruşma salonunu karıştıran ifade: Eğer Salim’in dediğini yapsaydım bu ceset ortaya çıkmazdı
Narin davasında duruşma salonunu karıştıran ifade: Eğer Salim'in dediğini yapsaydım bu ceset ortaya çıkmazdı
12:04
MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti
MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti
12:01
İstanbul’da ilçe belediyesinde skandal iddia: Başkanın teklifini kabul etmeyince işinden oldu
İstanbul'da ilçe belediyesinde skandal iddia: Başkanın teklifini kabul etmeyince işinden oldu
11:41
Kira fiyatlarının 7 bin TL’ye kadar düştüğü ilimiz
Kira fiyatlarının 7 bin TL'ye kadar düştüğü ilimiz
