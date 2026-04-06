Çankaya Belediyesi Kreşlerine Başvurular, 13 Nisan'da Başlıyor

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi gündüz bakımevlerinin 2026-2027 eğitim öğretim yılı başvuruları, 13 Nisan'da başlıyor.

Çankaya Belediyesi kreşleri 2026-2027 eğitim yılı başvuruları, 13 Nisan'dan 10 Mayıs'a kadar çevrim içi olarak alınacak. Ön kayıtlar alındıktan sonra yapılacak değerlendirmelerde kesin kayıt hakkı kazanacaklar, noter huzurunda çekilecek kurayla belirlenecek. İlk kez başvuru yapılacak çocuklar için 2023-2022 -2021 doğumlu olması şartı aranacak.

Kontenjan fazlası başvurular noter kurasıile belirlenecek

Kreşlere, https://basvuru.cankaya.bel.tr/kres üzerinden başvuru yapılabilecek. Kontenjanı bulunan ve başvuru sayısına ulaşan kreşler dışında kontenjan fazlası kreşler için kayıtlar ise 20 Mayıs 2026 tarihinde noter kurası ile belirlenecek.

Noter çekilişi sonuçları 22 Mayıs 2026 tarihinde Çankaya Belediyesi internet sitesi üzerinden duyurulacak. Kesin kayıt hakkı kazananlar, 1-19 Haziran 2026 tarihleri arasında kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek. Kayıt tarihini kaçıranların yerine yedeklerden kayıt alınacak. Kreşlere devam eden çocukların kardeşleri, noter kurasına girmeden kayıt hakkı elde edecek.

Kreşlere ilk kez kayıt olan çocuklar, 31 Ağustos 2026; devam eden ve üst yaş grupları ise 7 Eylül 2026 tarihinde yeni eğitim dönemine başlayacak.