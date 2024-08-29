Çankayalılar 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü Barış Türküleri ile kutluyor

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(ANKARA) - Çankayalılar, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü "Barış Türküleri" ile kutlamaya hazırlanıyor. Etkinlik kapsamında 14 sanatçı ve ozan, Çankaya Belediyesi 2 Temmuz Parkı'nda türkülerini barış için söyleyecek.

Çankaya Belediyesi, Aşık Veysel Kültür Derneği, An-Der, Ozan-Der ve Toy-Der iş birliğinde düzenlenen 14 sanatçı ve ozanın katılacağı "Barış Türküleri" konseri, 1 Eylül'de Çankaya Belediyesi'nin Dikmen'deki 2 Temmuz Parkı'nda 17.00-22.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Etkinlikte; Aşık Mesti, Ozan Berdari, Mecnun Sayılır, Ali Eren Çınar, Gülseren Kılıç, Yılmaz Tosun, Mehmet Kundak, Barış Özcan, Muzaffer Şahin, Ali Baştuğ, Deyiş Budak, Ümit Özdizlekli, Hakan Erol, Yöresel Otantik Çifte Grubu, Ersin Perçin, Gökhan Kılıç, Caner Gülsüm, Deniz Arslanbaş, Akansel Öz sahne alacak.