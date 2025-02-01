Çankırı\'da Kafa Kafaya Çarpışma: 1 Ölü, 2 Yaralı

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ÇANKIRI'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Çankırı- Kızılırmak yolu Karadayı köyü yol ayrımında meydana geldi. F.B. (26) yönetimindeki 53 ACT 214 plakalı otomobil, karşıdan gelen 38 SL 368 plakalı otomobil ile çarpıştı. Araçların hurdaya döndüğü kazada sürücülerden F.B. ile diğer araçta sıkışan A.A. (46) ve S.A. (43) yaralandı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Çankırı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan S.A. kurtarılamadı. Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.