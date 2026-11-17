Çankırı'da polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan yakalanan 29 kişiden 7'si tutuklandı.

Çankırı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 9-15 Kasım tarihlerinde kent genelinde aranan kişilerin yakalanması, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele ile trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

Ekipler, çeşitli suçlardan aranan 29 kişiyi yakaladı. Adliyeye sevk edilen 29 kişiden 7'si çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Ayrıca ülkede yasal kalış hakkı bulunmayan 2 yabancı uyruklu kişi hakkında ise sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Operasyonlarda 22,97 gram sentetik uyuşturucu, peçeteye emdirilmiş 5 sentetik uyuşturucu, 10,24 gram sentetik uyuşturucu, 136,33 gram esrar, 737 sentetik ecza hapı, 6 bin 560 dolu makaron, 384 sikke, 2 kurusıkı tabanca ve 1 sahte plaka ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ise Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddelerini ihlal eden 997 araç sürücüsüne idari işlem uygulanırken, 126 araç trafikten menedildi.