Cansuyu Derneği\'nden Eğitim Toplantısı

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Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin, her yılki geleneksel "Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, toplantıya Cansuyu Genel Başkanı Mustafa Köylü, yönetim kurulu üyeleri, genel merkez çalışanları, temsilciler ile Kurban Bayramı'nda yurt dışında gerçekleştirilen kurban organizasyonunda yer alan gönüllüler katıldı.

Katılımcılara, üç gün süren toplantıda faaliyetleri hakkında bilgi verilirken, sahada karşılaşılan sorunlar, öneriler ve çözüm yolları ele alındı.

"Bütün yardımları Gazzeli kardeşlerimize dağıttık"

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Köylü ise Türkiye ve dünya üzerinde çok kötü bir dönemden geçildiğini öne sürdü.

Olayların başladığı 7 Ekim'den itibaren Cansuyu Derneği'nin Gazze'nin içerisinde yardım faaliyetlerine başladığını hatırlatan Köylü, bölgede günlük olarak 4 bin kişiye sıcak yemek ile çeşitli gıda ürünlerini dağıtımında bulunduklarını ifade etti.

Köylü, şunları kaydetti:

" Mısır'ın Refah kapısını açtığı güne kadar Gazze'nin içerisine bizden başka yardım faaliyeti yürüten hiçbir STK yoktu. Mısır kapısı açıldıktan sonra da oraya en çok yardımları, en büyük yardımları yine derneğimiz göndermiştir. Mısır kapısı kapandı çareler arıyoruz. Ürdün'de çadırlar yaptırdık. Gazze'nin kuzeyinde Cibaliye bölgesinde bir çadır kent kurdurduk. 2-3 hafta önce üzerinde pirinç ve çeşitli gıda ürünlerinin bulunduğu 2 tırımız Ürdün'de yüklendi. Ardından Gazze'ye girdik ve bütün yardımları Gazzeli kardeşlerimize dağıttık, yeni yardım tırlarımızı da hazırlıyoruz."