Caparov'dan İsrail'e İnsani Hukuk Çağrısı - Son Dakika
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Caparov'dan İsrail'e İnsani Hukuk Çağrısı

Caparov\'dan İsrail\'e İnsani Hukuk Çağrısı

Kırgız Cumhurbaşkanı Caparov, İsrail'i uluslararası insani hukuka uymaya davet etti.

07.11.2024 11:51
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BİŞKEK, 7 Kasım (Xinhua) -- Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, İsrail'i uluslararası insani hukukun ilke ve normlarına uymaya çağırdı.

Caparov, başkent Bişkek'te çarşamba günü düzenlenen 11. Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde yaptığı konuşmada uluslararası toplumun Filistin-İsrail çatışmasını barışçıl şekilde çözüme kavuşturma çabalarını desteklediklerini ve Birleşmiş Milletler kararlarına uygun olarak "iki halk için iki devlet" ilkesine bağlı olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı, "İsrail'i, sivillerin ve altyapının korunması ve insani yardıma engelsiz erişim sağlanması yükümlülükleri de dahil olmak üzere uluslararası insani hukukun ilke ve normlarına uymaya çağırıyoruz" dedi.

Caparov, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme, kendi devletini kurma ve BM'ye tam üyelik hakkını tanıyıp desteklediklerini de vurguladı.

Caparov, "Filistin'de her gün kadın ve çocukların ölmesi ve sivillerin ağır fiziksel ve manevi acılara maruz kalması kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Caparov'dan İsrail'e İnsani Hukuk Çağrısı - Son Dakika

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