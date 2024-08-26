CarrefourSA İşçilerine Polis Müdahalesi

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(ANKARA) - İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki CarrefourSA deposunda DGR isimli taşeron firmaya bağlı çalışan Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN) üyesi iş yeri temsilcilerinin işten atılmasının ardından başlatılan eylem 15'inci gününde sürüyor. Eylemlerini alışveriş merkezlerine taşıyan işçilere, Zeytinburnu'ndaki bir alışveriş merkezinde müdahalede bulunuldu. DGD-SEN Genel Başkanı Neslihan Acar, 6 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Esenyurt'taki CarrefourSA deposunda çalışan DGD-Sen üyesi işçiler, işten atılanların geri alınması ve maaşlarına zam yapılması talebiyle 15 gündür eylem yapıyor. Depo önündeki eylem bugün alışveriş merkezine taşındı. DGD-SEN bugün iki farklı alışveriş merkezinde protesto eylemi yaptı. Bir alışveriş merkezinde, aralarında iş bırakan CarrefourSA depo işçileri ve DGD-SEN örgütlenme uzmanlarının da olduğu gruba polis müdahale etti.

DGD-SEN Genel Başkanı Neslihan Acar, yaptığı açıklamada, protesto amacıyla içinde Carrefour bulunan Zeytinburnu'ndaki bir alışveriş merkezine geldiklerini ancak, güvenlik personelinin polis çağırdığını ve kendilerine müdahale edildiğini anlattı. Polisin biber gazı sıktığını ve işçileri yere yatırdıklarını söyleyen Acar, 6 kişinin gözaltına alındığını belirtti.