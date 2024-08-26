CarrefourSA İşçilerine Polis Müdahalesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CarrefourSA İşçilerine Polis Müdahalesi

Geniş Video İzle

İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki CarrefourSA deposunda çalışan DGD-Sen üyesi işçilerin işten atılmasının ardından başlattıkları eylem 15. gününde devam ediyor. İşçiler, alışveriş merkezlerinde düzenledikleri protesto eylemlerine polis müdahale etti.

26.08.2024 17:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki CarrefourSA deposunda DGR isimli taşeron firmaya bağlı çalışan Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN) üyesi iş yeri temsilcilerinin işten atılmasının ardından başlatılan eylem 15'inci gününde sürüyor. Eylemlerini alışveriş merkezlerine taşıyan işçilere, Zeytinburnu'ndaki bir alışveriş merkezinde müdahalede bulunuldu. DGD-SEN Genel Başkanı Neslihan Acar, 6 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Esenyurt'taki CarrefourSA deposunda çalışan DGD-Sen üyesi işçiler, işten atılanların geri alınması ve maaşlarına zam yapılması talebiyle 15 gündür eylem yapıyor. Depo önündeki eylem bugün alışveriş merkezine taşındı. DGD-SEN bugün iki farklı alışveriş merkezinde protesto eylemi yaptı. Bir alışveriş merkezinde, aralarında iş bırakan CarrefourSA depo işçileri ve DGD-SEN örgütlenme uzmanlarının da olduğu gruba polis müdahale etti.

DGD-SEN Genel Başkanı Neslihan Acar, yaptığı açıklamada, protesto amacıyla içinde Carrefour bulunan Zeytinburnu'ndaki bir alışveriş merkezine geldiklerini ancak, güvenlik personelinin polis çağırdığını ve kendilerine müdahale edildiğini anlattı. Polisin biber gazı sıktığını ve işçileri yere yatırdıklarını söyleyen Acar, 6 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Kaynak: ANKA

CarrefourSA, Alışveriş, Esenyurt, İstanbul, Ekonomi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CarrefourSA İşçilerine Polis Müdahalesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:24 Annesi ile yolda yürüyen adamı sırtından bıçaklayıp kaçtı Annesi ile yolda yürüyen adamı sırtından bıçaklayıp kaçtı
17:16 Yusuf Dikeç’ten annesiyle ilgili yapılan çirkin yorumlara müthiş cevap Yusuf Dikeç'ten annesiyle ilgili yapılan çirkin yorumlara müthiş cevap
16:15 FETÖ’cü hesapların “Gazi Başkomutan“ yalanı ellerinde patladı FETÖ'cü hesapların "Gazi Başkomutan" yalanı ellerinde patladı
15:22 Bölgede tansiyonu yükseltecek gelişme Rusya’ya ait İHA, Polonya hava sahasını ihlal etti Bölgede tansiyonu yükseltecek gelişme! Rusya'ya ait İHA, Polonya hava sahasını ihlal etti
13:40 Kızını boğarak öldüren baba: Yazışmalarını okudum, erken arkadaşını bulmak için evden çıktım Kızını boğarak öldüren baba: Yazışmalarını okudum, erken arkadaşını bulmak için evden çıktım
10:07 İzlanda’da buz mağarası çöktü: 1 turist hayatını kaybetti, 2 turist kayboldu İzlanda'da buz mağarası çöktü: 1 turist hayatını kaybetti, 2 turist kayboldu
09:58 Esad’dan dikkat çeken Türkiye çıkışı: Normalleşme çabaları sonuçsuz kaldı Esad'dan dikkat çeken Türkiye çıkışı: Normalleşme çabaları sonuçsuz kaldı
09:54 Teoman’dan dikkat çeken sözler: İnsanlar, Suriyeli kara kuruları görünce mahvoluyor Teoman'dan dikkat çeken sözler: İnsanlar, Suriyeli kara kuruları görünce mahvoluyor
09:42 Alex ilk galibiyetini aldı Antalyaspor’dan müthiş geri dönüş Alex ilk galibiyetini aldı! Antalyaspor'dan müthiş geri dönüş
09:00 ’’Nilüfer oğlumu kaçırdı’’ diyerek ortalığı karıştıran Deniz Uğur geri adım attı ''Nilüfer oğlumu kaçırdı'' diyerek ortalığı karıştıran Deniz Uğur geri adım attı
08:18 Gökhan Akkan’ı Mourinho’ya sordular verdiği yanıt bomba Gökhan Akkan'ı Mourinho'ya sordular verdiği yanıt bomba
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2024 19:08:39. #1.12#
SON DAKİKA: CarrefourSA İşçilerine Polis Müdahalesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement