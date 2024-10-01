Carter 100 Yaşında - Son Dakika
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Carter 100 Yaşında

Jimmy Carter, 100. yaşını kutlayarak ABD'nin en uzun yaşayan başkanı oldu.

01.10.2024 19:46
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NEW ABD'nin en önemli başkanları arasında yer alan Jimmy Carter 100 yaşına girerken, ülkede bir asır yaşayan ilk başkan oldu.

Ülkenin 39. başkanı Carter, ömrünün 80 yıldan fazlasını geçirdiği Georgia eyaletinin Plains kentinde 100. yaşını kutladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Carter için Beyaz Saray'dan paylaştığı videolu mesajında, "Sen her zaman ulusumuz ve dünya için bir ahlaki güç oldun, Jill, ben ve ailemiz için sevgili bir dost oldun." ifadelerine yer verdi.

Mesajında Carter'ın, geçen yıl 96 yaşında ölen eşi Rosalynn Carter'a da yer veren Biden, eski başkanın ülke demokrasisine yaptığı katkılardan övgüyle bahsetti.

ABD'nin, Orta Doğu sorunları gibi hassas konular dahil dış politikasında önemli yönlendirmelerde bulunan Carter, 56 yıl önce geri döndüğü Plains'teki evinde yaklaşık 1,5 senedir bakım altında yaşamını sürdürüyor.

1977-1981 yıllarında 39'uncu Başkan olarak görev yapan Carter, şimdiye kadar "en uzun yaşayan ABD Başkanı" unvanını elinde tutuyor.

Yaşamı boyunca 32 kitap yazan ve Nobel Barış Ödülü verilen Carter aynı zamanda, Filistin'de iki devletli bir çözüm için ortaya koyduğu çabalarla biliniyor.

Carter, 2 Haziran 2020'de yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in ilhak planının Filistin topraklarının yasa dışı gasbı anlamına geleceğini vurgulayarak, "İsrail'in Batı Şeria'nın yüzde 30'unu ilhak etme planı, işgal altındaki toprakların uluslararası anlaşmalarla belirlenen mevcut statüsüne aykırıdır ve güç yoluyla toprak edinmeyi yasaklayan uluslararası hukuku ihlal anlamına gelmektedir." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Jimmy Carter, Joe Biden, Politika, Güncel, Kültür, Yaşam, Son Dakika

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