Castaldo'dan Gazze'ye Dikkat Çekici Enstalasyon

Güncel

İtalyan sanatçı ve fotoğrafçı Eduardo Castaldo, İsrail saldırıları altındaki Gazze'de "zamanın durduğunu" bir enstalasyonla ifade etti.

Castaldo, Gazze'deki çocukların yaşadığı acılara dikkati çeken bu eserini, İtalya'nın turistik ve kültürel başkentlerinden biri olan Napoli'de sergiledi.

Sanatçı, eserine dair videoyu Instagram hesabından "Saatlerimiz çalışmaya ve çocuklarımız oynamaya devam ederken, yeryüzünde artık oyun alanlarının kalmadığı, çocukların oynamadığı bir yer var. Zamanın durduğu bir yer, Gazze." ifadeleriyle paylaştı.

Videoda, Castaldo bir duvara New York, Napoli, Şanghay ve Gazze'nin saatlerini asıyor. Ancak, yalnızca Gazze saatinin durduğu ve camının kırıldığı görülüyor.

Napoli doğumlu Eduardo Castaldo, Filistin halkının sesi olmak amacıyla memleketinin sokaklarını adeta bir tuval gibi kullanarak, Filistin'de yaşanan acıları ve mücadeleyi sanatıyla görünür kılıyor.

Sanatıyla toplumsal meseleleri ele alan Castaldo, yaratıcılığını kullanarak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve bu saldırıların yıkıcı etkilerini gözler önüne seriyor.