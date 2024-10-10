Çatalca'da polisin kovalamacası sonucu araçtan atılan poşetteki 5 kilo 174 gram uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Ferhatpaşa Mahallesi'nde 5 Ekim'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan bir aracın sürücüsü kaçtı.
Ekiplerin kovalamaya başladığı araçtan atılan poşette 5 kilo 174 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Polisin kovalamacası sonucu Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca gişelerinde durdurulan araçtaki C.D. ve B.A. gözaltına alındı.
Şüphelilerin çeşitli suçlardan çok sayıda kayıtlarının olduğu ortaya çıktı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.D. ve B.A, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Esenyurt Akşemseddin Mahallesi'nde yapılan denetimde şüpheli S.K'nin (17) üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Çatalca'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?