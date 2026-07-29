Çatalca'da Yangın Korkuttu - Son Dakika
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Çatalca'da Yangın Korkuttu

Çatalca\'da Yangın Korkuttu
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Çatalca'da otluk alanda başlayan yangın, çiftlik evine ve seraya sıçradı. İtfaiye söndürdü.

ÇATALCA'da otluk alandan yükselen alevler kısa sürede büyüyerek çevredeki çiftlik evinin bahçesine ve seraya sıçradı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Ovayenice Mahallesi'nde meydana geldi. Otluk alandan bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki çiftlik evinin bahçesine ve seraya sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Alevler, itfaiye tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle çok sayıda ağaç ile serada hasar meydana gelirken, yaklaşık 600 dönüm arazinin zarar gördüğü öğrenildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Doğal Afetler, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çatalca'da Yangın Korkuttu - Son Dakika

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