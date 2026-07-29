Çatalca\'da Yangın Korkuttu

ÇATALCA'da otluk alandan yükselen alevler kısa sürede büyüyerek çevredeki çiftlik evinin bahçesine ve seraya sıçradı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Ovayenice Mahallesi'nde meydana geldi. Otluk alandan bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki çiftlik evinin bahçesine ve seraya sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Alevler, itfaiye tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle çok sayıda ağaç ile serada hasar meydana gelirken, yaklaşık 600 dönüm arazinin zarar gördüğü öğrenildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.