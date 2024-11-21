Cattelan'ın Muz Eseri 6,24 Milyon Dolarla Satıldı - Son Dakika
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Cattelan'ın Muz Eseri 6,24 Milyon Dolarla Satıldı

Maurizio Cattelan'ın 'Komedi' eseri, New York'ta 6,24 milyon dolara satıldı ve ilgi çekti.

21.11.2024 11:46
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İtalyan heykel sanatçısı Maurizio Cattelan'ın "Komedi" adını verdiği, duvara bantla yapıştırılmış muzdan oluşan eser, ABD'de 6,24 milyon dolara satıldı.

CNN'in haberine göre, Cattelan'ın "duvara bantlanmış muz" eseri, 2019'da 120 bin dolara satılmasının ardından, bu sefer de New York'taki Sotheby's Müzayede Evi'nde görücüye çıkarıldı.

Sanatçının "Komedi" adını verdiği eser, açık artırmada bir kripto para platformunun kurucusu Justin Sun tarafından 6,24 milyon dolara satın alındı.

Müzayedenin ardından basın açıklaması yapan Sun, bunun yalnızca bir sanat eseri değil sanat, kripto para ile mizah dünyası arasında köprü kuran "kültürel bir olgu" olduğunu belirtti.

Sun, "Bu eserin gelecekte daha fazla düşünce ve tartışmaya ilham vereceğine ve tarihin bir parçası olacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Söz konusu meyveyi yemeyi planladığını açıklayan Sun, bu sayede eserin hem sanat tarihi hem de popüler kültürdeki yerini "onurlandıracağını" kaydetti.

Alıcılara verilen orijinallik sertifikasında eser sahibinin, çürümesi halinde muzu değiştirebileceği ibaresi yer alıyor.

"Komedi"

İtalyan heykel sanatçısı Maurizio Cattelan'ın "Komedi" adını verdiği eser, Art Basel'in Miami'de düzenlediği sanat fuarında satışa çıkarılmıştı.

Sanatçının yaptığı bu üç eserin iki versiyonu 120 biner dolara alıcı bulurken üçüncü kopyası için 150 bin dolar fiyat belirlendiği açıklanmıştı.

"Altın klozeti" çalınmıştı

İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan, hiciv ağırlıklı heykel ve enstalasyon çalışmalarıyla tanınıyor.

Sanatçının 18 karat altından yaptığı klozet biçimli heykel, 2019'da İngiltere'de sergilendiği Bleinheim Sarayı'ndan çalınmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cattelan'ın Muz Eseri 6,24 Milyon Dolarla Satıldı - Son Dakika

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