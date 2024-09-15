Cecilia Krull: Türkiye Dünyanın Özel Bir Yeri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cecilia Krull: Türkiye Dünyanın Özel Bir Yeri

Cecilia Krull: Türkiye Dünyanın Özel Bir Yeri

Ünlü müzisyen Cecilia Krull, Türkiye'yi Doğu ve Batı'nın karışımı olarak değerlendirdi.

15.09.2024 12:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyaca ünlü İspanyol müzisyen Cecilia Krull, Türkiye'yi "Doğu ve Batı'nın karışımı" şeklinde yorumlayarak, "Burası dünyanın çok özel bir yeri." dedi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonunun Ankara'da düzenlediği "Paylaştığımız Ortak Kültür ve Değerler" adlı konserde Türk müzisyen Barbaros'la sahne alan Krull, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Krull, "Paylaştığımız Ortak Kültür ve Değerler" adlı konserin Ankara'daki üçüncü konseri olduğunu belirterek, bu konuda kendisini çok mutlu ve heyecanlı hissettiğini söyledi.

Ünlü İspanyol dizisi La Casa de Papel'in jenerik müziği "My Life is Going On"u seslendiren Krull, organizasyonun çok iyi olduğunu vurgulayarak, konser için bolca prova yaptıklarını belirtti.

AB Türkiye Delegasyonunun düzenlediği konserin bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Krull, ünlü müzisyen Barbaros'la aynı sahneyi paylaşmaktan çok memnun olduğunun altını çizdi.

Krull, Türkiye'yi "Doğu ve Batı'nın karışımı" şeklinde yorumlayarak, Türk kültürününü çok özel olduğunu belirtti.

Türklerin kendilerine has yemekleri, müziği, dansı olduğunu vurgulayan Krull, "Burası dünyanın çok özel bir yeri." dedi.

Krull, kariyerine 7 yaşındayken katıldığı Disney İspanya seçmeleriyle başladığını söyleyerek, "Bunun kariyerimin başlangıcı olduğunu bilmiyordum. Mesleği, dil öğrenen bir çocuk gibi çok erken öğrendim. Bu yüzden benim için süreç çok doğal oldu. Bu mesleğe çok erken sahip olduğum için gerçekten minnettarım." diye konuştu.

Unutamadığı pek çok konser anısının olduğunu söyleyen Krull, en özel anısının İspanya'nın başkenti Madrid'de tüm La Casa de Papel ekibinin ve izleyicilerinin katılımıyla 20 bin kişinin önünde şarkı söyleme imkanı bulduğu konser olduğunu belirtti.

Krull, İspanya'da çok fazla Türk arkadaşı olduğunu ifade ederek, "Umarım bu konserle ilişkilerimiz daha da iyi olacak." dedi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Magazin, Türkiye, Güncel, ankara, Kültür, Sanat, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cecilia Krull: Türkiye Dünyanın Özel Bir Yeri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


02:06 Kahreden fotoğraf Narin’in cansız bedeninin dereden çıkarılma anı ortaya çıktı Kahreden fotoğraf! Narin'in cansız bedeninin dereden çıkarılma anı ortaya çıktı
01:02 FBI, ’Suikast girişimi’ dedi Trump golf oynarken ateş açılmıştı FBI, 'Suikast girişimi' dedi! Trump golf oynarken ateş açılmıştı
23:59 Yer: Adana Dehşet saçan genç kız ayağından vurularak etkisiz hale getirildi Yer: Adana! Dehşet saçan genç kız ayağından vurularak etkisiz hale getirildi
23:17 Netanyahu kendini malum sona hazırlamış Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kararı çıkmadan kınadılar Netanyahu kendini malum sona hazırlamış! Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararı çıkmadan kınadılar
19:42 Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber! Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı
12:47 16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından öldürüldü 16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından öldürüldü
12:32 Narin’in annesi Yüksel Güran’ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı Narin'in annesi Yüksel Güran'ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı
11:33 Yemen ve Lübnan’dan İsrail’e balistik füze saldırısı Demir Kubbe hata verdi, halk sığınaklara akın etti Yemen ve Lübnan'dan İsrail'e balistik füze saldırısı! Demir Kubbe hata verdi, halk sığınaklara akın etti
11:20 Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor İşte merak edilen soruların yanıtları Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor! İşte merak edilen soruların yanıtları
11:00 Mustafa Sandal kirasını 3 katına çıkaran ev sahibiyle mahkemelik oldu Mustafa Sandal kirasını 3 katına çıkaran ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:37 Pendik’te İETT şoförü ve yolcu arasında kavga Pendik'te İETT şoförü ve yolcu arasında kavga
10:37 Haiti’de akaryakıt tankeri patladı: 24 ölü Haiti'de akaryakıt tankeri patladı: 24 ölü
10:34 Narin kaybolduktan sonra eve 2 kez gitmiş Yenge Hediye Güran’ın gözaltı süresi uzatıldı Narin kaybolduktan sonra eve 2 kez gitmiş! Yenge Hediye Güran'ın gözaltı süresi uzatıldı
10:26 Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin vücudunda 42 adet diş izi tespit edildi Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin vücudunda 42 adet diş izi tespit edildi
10:25 Gördüğü rüya sonrası kendi mezar taşını yaptırdı başında dua etti Gördüğü rüya sonrası kendi mezar taşını yaptırdı başında dua etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2024 02:21:36. #1.11#
SON DAKİKA: Cecilia Krull: Türkiye Dünyanın Özel Bir Yeri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement