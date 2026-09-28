Çekmeköy'de 1 ölü 4 yaralı zincirleme kazada otobüs şoförü 30 yıl hapis aldı

Çekmeköy'de, 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı İETT'ye bağlı özel halk otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasına ilişkin 2 müşteki sanıktan şoför Hüseyin Gezer, 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Hüseyin Gezer cezaevinden getirildi. Duruşmada, müşteki Taner Zorlu ve sanık avukatları da hazır bulundu.

Gezer, savunmasında 14 yıldır şoförlük yaptığını anlattı.

Şimdiye kadar başını eğecek bir iş yapmadığını belirten Gezer, "Motosiklet sürücüsü bana küfür etti ve ardından yumruk attı. El frenini çekmeye çalışırken fren kilitlendi, 5 gün yoğun bakımda yattım." ifadesini kullandı.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, şoför Hüseyin Gezer'i, maktul Deniz Şengül'e yönelik "olası kastla kasten öldürme" suçundan 20 yıl, motosiklet sürücüsü Kerim Polat'a yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 10 yıl olmak üzere 30 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, motosikletin sürücüsü sanık Kerim Polat'ın "ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi, kaçırılması veya alıkonulması" suçundan 1 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

İddianameden

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İETT şoförü müşteki sanık Hüseyin Gezer'in trafikte, motosikletin sürücüsü müşteki sanık Kerim Polat'la tartıştığı, Polat'ın şoförün önünü keserek "Kaç tane aynan var? İnsan ol biraz. Benim canımı sen mi verdin, sen alacaksın?" deyip tepki gösterdiği ve tükürdüğü anlatılmıştı.

Polat'ın motosikletiyle otobüsün önünü kesip cama yaklaşarak şoförle tartıştığı, bir vatandaşın onu otobüsten uzaklaştırdığı belirtilen iddianamede, Gezer'in de otobüsü Polat'ın üzerine sürdüğü, aracın da duraktaki diğer kişilere çarptığı kaydedilmişti.

İddianamede, olay yerinde vefat eden Deniz Şengül'ün annesi müşteki Kerime Aslan'ın da olay esnasında durakta bulunduğu ve sanıklardan şikayetçi olduğu ifade edilmişti.

Müşteki Baran Bindal'ın 2 araç arasında sıkışarak hafif yaralandığına dikkati çekilen iddianamede, Gezer'in otobüsünün müşteki Mesut Çelik'in aracına da çarpıp yaralanmasına sebebiyet verdiği vurgulanmıştı.

İddianamede, müşteki sanık Hüseyin Gezer'in maktul Şengül'e yönelik "olası kastla kasten öldürme" suçundan 20 yıldan 25 yıla, müşteki Bindal ve Çelik'e yönelik eylemi nedeniyle "kasten yaralama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, "olası kastla mala zarar verme" suçundan 3 ay 10 günden 2 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildiği bilgisi yer almıştı.

Gezer'in, müşteki sanık Kerim Polat'a yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan müebbet ile 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Savcılıkça, Gezer'in toplamda 30 yıl 3 ay 10 günden 45 yıl 6 aya kadar hapse çarptırılması istenirken, "basit yaralama" suçundan ise kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar verildiği aktarılmıştı.

Diğer müşteki sanık Polat'ın ise otobüs şoförüne yönelik eylemi nedeniyle, "alenen hakaret" suçundan 4 aydan 2 yıl 8 aya kadar, "ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.