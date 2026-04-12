Çekmeköy'de Elektrikli Araçta Yangın

Çekmeköy'de bir sitenin kapalı otoparkında bulunan elektrikli otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Taşdelen Mahallesi Sultan Çiftliği Caddesi'ndeki bir sitenin otoparkında bulunan elektrikli otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, duman tahliye çalışması da yapıldı.