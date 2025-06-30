Çekmeköy\'de Koca Tutuklandı

ÇEKMEKÖY'de bir kadının eşi tarafından darbedildiği anlara ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüleri ihbar kabul eden polis ekipleri, şüpheli S.G.'yi İzmir'de yakaladı. Şüpheli koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay 29 Haziran'da Çekmeköy Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan bir iş merkezinde meydana geldi. Ş.Y.G. isimli kadının, eşi S.G. tarafından darbedildiği anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüleri ihbar kabul eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı araştırmada, şüpheli koca S.G.'nin İzmir'de olduğu tespit edildi. Bayraklı ilçesinde gözaltına alınan şüpheli S.G., İstanbul'a getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.