Türkiye'nin üzerinde kuş uçurtmayacak ''Çelik Kubbe Projesi'' Erdoğan'ın önüne geldi - Son Dakika
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Türkiye'nin üzerinde kuş uçurtmayacak ''Çelik Kubbe Projesi'' Erdoğan'ın önüne geldi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı sona erdi. Toplantıda, katmanlı hava savunma sistemleri ile tüm algılayıcı ve silahların bir ağ yapısı altında birbirleriyle entegre çalışması, ortak hava resminin oluşturulması, gerçek zamanlı olarak harekat merkezlerine ulaştırılması ve yapay zeka destekli olarak karar vericilere sunulmasını temin eden yerli ve milli olarak geliştirilmekte olan ''Çelik Kubbe Projesi'' görüşüldü.

06.08.2024 18:20  Güncelleme: 20:44
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı'nda yerli ve milli olarak geliştirilmekte olan "Çelik Kubbe Projesi"nin görüşüldüğünü bildirdi.

Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Basına kapalı toplantı, yaklaşık 2,5 saat sürdü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıda, Türk savunma sanayiinin eriştiği seviye, gelecek hedefleri ve kritik projelere ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu, yerli ve milli savunma sanayiinin desteklenmesine yönelik kararlılık vurgulandı. Ardından, Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ihtiyaçlarına yönelik mevcut ve yürütülecek projelere ilişkin gündeme geçildi.

Çelik Kubbe Projesi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda Görüşüldü

TOPLANTININ ANA GÜNDEM MADDESİ "ÇELİK KUBBE PROJESİ"

Toplantı kapsamında, katmanlı hava savunma sistemleri ile tüm algılayıcı ve silahların bir ağ yapısı altında birbirleriyle entegre çalışması, ortak hava resminin oluşturulması, gerçek zamanlı olarak harekat merkezlerine ulaştırılması ve yapay zeka destekli olarak karar vericilere sunulmasını temin eden yerli ve milli olarak geliştirilmekte olan "Çelik Kubbe Projesi" görüşüldü.

Hava savunma ve füze sistemleri geliştirilmesine ilişkin projeler, Milli Muharip Uçak KAAN projesine ilişkin gelecek dönemde yürütülecek faaliyetler, Bayraktar TB3, AKINCI ve AKSUNGUR silahlı insansız hava araçlarının ve ilgili alt sistemlerin tedarikine yönelik projeler ile sürü yetenekli, kamikaze ve mini insansız hava ve deniz araçları projeleri de toplantıda ele alındı. Ülkenin uzay erişim yeteneğinin geliştirilmesine yönelik projeler, kara, hava ve denizlerde durumsal farkındalığı artırıcı sistemler ile elektronik harp sistemleri ve mini/mikro insansız hava araçlarına ve sürü yeteneğine sahip kamikaze insansız deniz araçlarına karşı savunma sistemi projeleri görüşülen diğer konular oldu.

Çelik Kubbe Projesi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda Görüşüldü

SAVAŞ UÇAKLARI VE TANKLARIN MODERNİZASYONU DA MASADAYDI

Envanterde yer alan tankların ve savaş uçaklarının yerli ve milli imkanlarla modernizasyonuna yönelik projeler ile hava ve deniz araçlarının motor ve güç aktarma sistemlerinin geliştirilmesine ilişkin projeler, komuta kontrol, haberleşme ve bilgi yönetim sistemleri tedarikine yönelik projeler, Taktik Tekerlekli Zırhlı Devriye Aracı ve Silah Taşıyıcı Araçlar ile muhtelif kara araçları tedarik projeleri, Kıyı Römorkörü ve Bot Sistemleri tedarikine yönelik deniz araçları projeleri ve kuantum teknolojilerine yönelik altyapı oluşturma projeleri de toplantıda değerlendirildi.

Ülkeye teknolojik üstünlük kazandıracak ürün ve sistemlerin geliştirilmesinde ihtiyaç duyulan insan kaynağı yetkinlik envanterinin geliştirilmesi, sektörde yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanarak değer oluşturulmasına yönelik Savunma Sanayiinde Milli Yetkinlik Hamlesi Projesi de görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda, milletin ve devletin desteğiyle Türk savunma sanayiinde erişilen noktadan duyulan memnuniyet ifade edilerek, ilerleyen dönemde daha da yüksek azim ve kararlılıkla çalışmaların sürdürülmesinin gerekliliği vurgulandı, yerli ve milli teknolojiler kullanılarak faaliyetlerin azim ve kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.

Çelik Kubbe Projesi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda Görüşüldü

ÇELİK KUBBE PROJESİ NEDİR?

Çelik Kubbe Katmanlı Hava Savunma Sistemi, ASELSAN tarafından geliştiriliyor. Çelik Kubbe ile Türk savunma sanayii tarafından geliştirilen KORKUT, HİSAR-A+, GÖKDEMİR, GÖKER, GÖKBERK, HİSAR-O+ ve SİPER gibi hava savunma sistemleri birbirine entegre bir şekilde çalışabilecek. Silah sistemlerine ilaveten hedefin hassas takibini, teşhisini ve sınıflandırmasını gerçekleştiren radar ve elektro-optik sistemler de Çelik Kubbe içerisinde bir bütün halinde görev yapacak.

Bu sayede komuta kontrol sisteminin başındaki hareket merkezinde bulunan kurmaylar, görev sahasındaki bütün hava savunma silah ve sensör unsurlarını bir bütün olarak görebilecek ve yönetebilecek. İlaveten hedefe yönelik angajman kararı sırasında yapay zekadan da destek alınacak.

Türkiye\'nin üzerinde kuş uçurtmayacak \'\'Çelik Kubbe Projesi\'\' Erdoğan\'ın önüne geldi
Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Milli Muharip Uçak, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin üzerinde kuş uçurtmayacak ''Çelik Kubbe Projesi'' Erdoğan'ın önüne geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ali Arslan: Yahu görüşüldü ne demek 25 yıl öncesinin projesi bu benim bildiğim,neden bu kadar gecikti ,neyi bekliyorsunuz, adamlar hava savunma sistemleri vermiyor,zaafiyet inanılmaz,Rus lardan aldığımız küçük bir koruma , artık gerçekten yeter 2024 olmuş halen gorusuluyormus. 28 11 Yanıtla
  • Hakim ATMACA: Yapay zeka kimin kontrolünde 10 3 Yanıtla
  • Mikail Şahin: BU EKİP OLDUĞU SÜRECE ÇOK GÜZEL İŞLER YAPILACAK. KÖSTEK DEĞİL, DESTEK OLALIM. 10 1 Yanıtla
  • Hüseyin Peynir: Allah yolunuzu açık etsin.Rabbim ülkemizi ve miilletimizi her türlü düşmanlardan korusun.Amin. 6 1 Yanıtla
  • Derviş: güzel haber inşallah yazılımı yerli olur diğerleri o kadar önemli değil yazılım yerli olmazsa her zaman başkası tarafından kontrol altına alınıp yön değişip isabet etmeyebilir 6 0 Yanıtla
  • Burak Erdem: her şey ekonomi değil. 4 0 Yanıtla

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