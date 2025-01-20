Cem Aydın\'a Soruşturma Başlatıldı

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CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma ilişkin, "kamu görevlisine hakaret" ve "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında, adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Aydın'ın, sosyal medya hesabından İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında yaptığı paylaşıma ilişkin soruşturma açıldı.

"Kamu görevlisine hakaret" ve "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Aydın'ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadeye çağırıldığı belirtildi.??????????????

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde ifade veren Aydın, hakkında adli kontrol uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.