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Cem Aydın İfade Verdi

Cem Aydın İfade Verdi

CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, hakaret suçlamasıyla savcılığa ifade verdi.

20.01.2025 12:49
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(İSTANBUL) - CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, hakkında kamu görevlisine hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatılması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade verdi. Aydın, ifadesinde üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek, "Gençlik Kolları Genel Başkanı olmam münasebetiyle CHP Gençlik Kolları isimli sayfada paylaşılan içerikleri ve Genel Başkanımız Özgür Özel tarafından yapılan paylaşımları kendi sayfamda retwetlemek suretiyle paylaşırım. Paylaşımımın suç teşkil ettiğini düşünmüyorum" dedi. Aydın'ın avukatı CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci ise "Soruşturma konusu yapılan video CHP politikalarının, CHP'nin savlarının soruşturulduğu anlamına gelmektedir. Müvekkilimin derhal serbest bırakılmasını ve hakkında takipsizlik kararı verilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, hakkında kamu görevlisine hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatılması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade verdi.

Cem Aydın, ifadesinde üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek, "Bahsetmiş olduğunuz video Burhanettin Bulut'un başında olduğu medya ve propaganda birimi tarafından hazırlanan bir videodur. Gençlik Kolları Genel Başkanı olmam münasebetiyle CHP Gençlik Kolları isimli sayfada paylaşılan içerikleri ve Genel Başkanımız Özgür Özel tarafından yapılan paylaşımları kendi sayfamda retwetlemek suretiyle paylaşırım. Paylaşımımın suç teşkil ettiğini düşünmüyorum. Soruşturma başlatılan video içerik itibarıyla Genel Başkanımızın sözleri ve Akın Gürlek hakkında medyaya yansıyan içeriklerden ibarettir. Hakkımda takipsizlik kararı verilmesini talep ediyorum" dedi.

"Müvekkilimin derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz"

Aydın'ın avukatı İsmail Emre Telci savunmasında şunları kaydetti:

"Söz konusu olay CHP'nin parti politikalarının soruşturulması anlamına gelmektedir. Siyasi Partiler Kanunu'na göre siyasi partilerin faaliyetlerini soruşturma usulü anayasada bellidir. Burada eğer CHP'nin faaliyetleri soruşturma konusu yapılmak isteniyorsa yöntemi bu değildir. Cem Aydın partinin gençlik kolları genel başkanıdır. Paylaştığı videonun hiçbir yerinde kendisinin herhangi bir sözü yoktur. Tamamen Genel Başkanımız Özgür Özel'in konuşmalarından ibarettir. Dolayısıyla kendisinin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Ceza muhakemesi bağlamında soruşturma usulü hatalıdır. Kamu görevlisine hakaret ve TMK-6/1 kapsamında müvekkilimin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'nı nasıl ne şekilde hedef gösterdiği hususu soruşturma dosyasında bulunmamaktadır. Oysa bunun somutlaştırılması gerekirdi. Bu nedenle zaten daha önceden birçok kere İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı hakkında söylenen o tanımlamadan tekraren suç izafe edilmesi imkansızdır. Bu sebeple müvekkilimin derhal serbest bırakılmasını ve hakkında takipsizlik kararı verilmesini talep ediyoruz."

"Soruşturma konusu yapılan video CHP politikalarının soruşturulduğu anlamına gelmektedir"

Aydın'ın da avukatı olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, müvekkilinin CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı olduğunu hatırlatarak, "Müvekkilimin görevi partinin politikalarını yaymak, bu politikaları gençlere iletmek, genel başkanımızın söylemlerini tekrar etmek ve seçmen kitlesine ulaştırmak kendi görev tanımıdır. Söz konusu video genel başkanımızın farklı ortamlarda halka açık bir alanda ve herkesin duyabileceği şekilde ifade ettiği cümlelerden oluşmaktadır" ifadesini kullandı. Çiftci, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla soruşturma konusu yapılan video CHP politikalarının, CHP'nin savlarının soruşturulduğu anlamına gelir. Bunun soruşturma usulleri anayasaca ve Siyasi Partiler Kanunu'nda düzenlenmiştir. Ankara'da bulunan özel soruşturma bürosu tarafından yapılması gerekmektedir. Müvekkilimize yöneltilen suçlamanın usulünün yanlış olduğu açıktır. Ayrıca isnat edilen suçun oluşabilmesi için kişinin sadece kamu görevlisi olması yetmez aynı zamanda terörle mücadele eden bir kamu görevlisi olması gerekmektedir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek bir hakimdir. Hakimler güçler ayrılığı ilkesi gereğince yargı tarafında kalmaktadır ve bağımsızlardır. Yine terör mahkemeleri terörle mücadele etmek için değil bir ihtisas alanı olarak kurulmuştur. Hakimler yargılamalarında ceza kararı verebileceği gibi beraat kararı da verebilmektedir. Bu durumda bir hakimin terörle mücadele ettiğinden söz edilemez. Buna ilişkin emsal Yargıtay kararları da vardır. Yine Başsavcı Akın Gürlek ve Barış Pehlivan arasındaki beraat kararı, Yüksel Kocaman ve Alican Uludağ arasındaki beraat kararı emsal niteliğindedir. Bu haliyle isnat edilen suçun yasal unsurları oluşmamıştır. Aynı zamanda kişinin sadece adının anılması bu suçu oluşturmaz. Zira İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Akın Gürlek kamuoyunca bilinen bir kişidir. Kendisi de siyası bir kişiliktir ve bakan yardımcılığı yapmıştır. Dolayısıyla Gençlik Kolları kurumsal hesabından paylaşılan bir video Akın Gürlek'in isminin ilk defa anıldığı bir video değildir. Son olarak yapılan paylaşım ifade özgürlüğü ve aynı zamanda siyasi faaliyette bulunma özgürlüğü kapsamındadır. Her iki bahsi geçen özgürlük de anayasamızca teminat altındadır. Müvekkilimin derhal serbest bırakılmasını ve hakkında takipsizlik kararı verilmesini talep ediyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Cem Aydın İfade Verdi - Son Dakika

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