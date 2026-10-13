Cemevlerine ibadethane talebiyle Alevi Vakıfları Federasyonu, Bahçeli\'yi ziyaret etti

(ANKARA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, cemevlerine ibadethane statüsü verilmesini talep eden Alevi Vakıfları Federasyonu heyetiyle görüştü.

Alevi Vakıfları Federasyonu Genel Başkanı Haydar Baki Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Alevi Vakıfları Federasyonu olarak, cemevlerinin TBMM'ye sunulacak kanun değişikliğiyle yasalarda ibadethane olarak yer alması talebiyle yürüttüğümüz ziyaretler kapsamında, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi ikinci kez ziyaret ettik" ifadesini kullandı.