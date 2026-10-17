Cemil Tugay, Gaziantep’te sosyal belediyecilik projelerini inceledi

(İZMİR) - Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin alzheimer hastalarına, engelli bireylere ve protez-ortez ihtiyacı olan vatandaşlara yönelik hizmetlerini inceledi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in eşlik ettiği ziyaretlerde Tugay, tesislerde hizmet alan vatandaşlar ve yakınlarıyla sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin 46'ncı Olağan Meclis Toplantısı, Gaziantep'te devam ediyor. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, toplantıların ardından saha ziyaretlerine katıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentte hayata geçirilen projeleri heyete tanıttı.

İLK DURAK ALZHEİMER MERKEZİ

Heyetin ilk durağı, Meral – Beyhan Uslu Alzheimer Merkezi oldu. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hayırsever Beyhan Uslu'nun katkılarıyla hayata geçirilen merkezi gezen heyet, rehabilitasyon ve eğitim sınıflarını, terapötik bahçeyi ve açık etkinlik alanlarını inceledi. İş uğraşı sınıfını da ziyaret ederek burada eğitim alan kadınlarla bir araya gelen Başkan Cemil Tugay'a, ziyaret anısına seramik bir vazo hediye edildi. Tugay, merkezden hizmet alan vatandaşlarla da sohbet etti.

ÇOCUKLAR KARŞILADI

Başkan Cemil Tugay ve beraberindeki heyet, daha sonra Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti. Engelli bireylerin sosyal yaşama aktif katılımını desteklemek, günlük yaşamlarını kolaylaştırmak ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla hizmet veren merkezde çeşitli bölümleri gezen heyet, merkezden yararlanan vatandaşlarla bir araya geldi. Heyeti girişte çocuklar karşıladı. Çocukların çiçek takdim ettiği Başkan Tugay, engelli bireylerin hazırladığı müzikli gösteriyi izledi.

HEYET, ORTEZ PROTEZ YAPIMI HAKKINDA BİLGİ ALDI

Heyetin son ziyaret noktası, Buğday Tanesi Protez Ortez Yapım ve Uygulama Merkezi oldu. Ortez ve protez üretiminin yanı sıra fizik tedavi hizmetlerinin de sunulduğu merkezde incelemelerde bulunan heyet, ortez ve protezlerin yapım aşamaları hakkında bilgi aldı.

Cemil Tugay, saha programı kapsamında Gaziantep Şehitkamil Belediyesinin eski başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun babası Hüsamettin Fadıloğlu için düzenlenen taziye ziyaretine de katıldı.