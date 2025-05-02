Çemişgezek'te Bilgi Yarışması Düzenlendi - Son Dakika
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Çemişgezek'te Bilgi Yarışması Düzenlendi

Çemişgezek\'te Bilgi Yarışması Düzenlendi

İstiklal Ortaokulu, ortaokullar arası bilgi yarışmasında birinci oldu.

02.05.2025 17:16
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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde ortaokullar arası bilgi yarışması düzenlendi.

İlçe merkezinde gerçekleştirilen yarışmaya, Sarıbalta, Payamdüzü, İmam-Hatip ve İstiklal ortaokullarında eğitim gören öğrenciler katıldı.

Yarışmada öğrencilere genel kültür, fen bilimleri, matematik, sosyal bilgiler, İngilizce gibi farklı alanlarda toplam 20 soru soruldu.

Sorulardan 18'ini doğru bilen İstiklal Ortaokulu öğrencileri yarışmada birinciliği kazandı.

Yarışmayı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vural Berker, okul müdürleri, öğrenciler ve veliler de izledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çemişgezek'te Bilgi Yarışması Düzenlendi - Son Dakika

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