Çemişgezek'te Minikler Tekne Orucu Tuttu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çemişgezek'te Minikler Tekne Orucu Tuttu

Çemişgezek'te 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri Ramazan'a özel etkinliklerle 'tekne orucu' deneyimi yaşadı.

07.03.2025 14:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çemişgezek'te minikler 'tekne orucu' tutarak Ramazan sevincini yaşadı

TUNCELİ - Tunceli'nin Çemişgezek İlçe Müftülüğüne bağlı olarak açılan 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri, Ramazan ayının manevi atmosferini yaşamak için "tekne orucu" tuttu.

Çemişgezek Kaymakamı Cüneyt Zor ve İlçe Müftüsü Muhammed Yasir Okşar, miniklerin 'Tekne Orucu' sevincine ortak oldu. Ramazan ayının güzelliklerini hissettirebilmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, Çemişgezek Kaymakamı Cüneyt Zor minik öğrencilerle sohbet edip çeşitli hediyeler verdi. Minik öğrencilerin, öğretmenleri refakatinde Ramazan ayı temalı sunumlarının ardından, öğle vaktinin girmesi ve okunan ezan ile birlikte öğrenciler hazırlanan ikramlarla oruçlarını açtı.

Çocukların Ramazan ayını idrak edebilmelerini sağlamak için etkinlikler yaptıklarını aktaran Çemişgezek İlçe Müftüsü Muhammed Yasir Okşar, "Çemişgezek ilçemizde, müftülüğümüze bağlı iki tane 4-6 yaş Kur'an kursumuz vardır. Kurslarımızdan biri ilçe merkezinde, diğeri ise Sarıbalta köyümüzde bulunmaktadır. Bu kurslarımızda çocuklara Kur'an eğitiminin yanı sıra, çocuklarımıza manevi değerler ile milli değerler aşılanıyor, çeşitli beceriler kazandırılıyor. Bugünün özel konusu aslında Ramazan ayı ve tekne orucu. Tekne orucu ecdadımızdan bize yadigar kalan çocuklarımıza Ramazanı alıştırma babında yapılan bir uygulamadır. Tekne orucunda çocuklar sabah kalktıklarında güne oruçlu olarak başlarlar. Öğle vaktine kadar iftarlarını açmazlar. Öğle vaktinde iftarlarını açıp, daha sonra oruçlarına gerçek iftara kadar devam ederler. Böylece çocuklarımız, Ramazan'a bu yaşta kalpleri ısınır ve büyüdüklerinde Ramazan ayına hazırlıklı olurlar. Çocuklarımız bu anıları hatırlayarak, Ramazan'ı yaşadıklarını hatırlayarak daha güzel Ramazanlar geçirirler. Bu vesileyle tüm çocuklarımızın Ramazanlarını da tebrik ediyorum. Kaymakamımız Çemişgezek merkez 4-6 yaş Kur'an kursunu ziyaret ederek, burada çocuklarımızla bir araya geldi. Etkinlikte Ramazan manileri okundu, Ramazan draması yapıldı ve ardından tekne orucunun iftarı yapılacağı yere geçildi kaymakamımız öğrencilerimizle birlikte sohbet ederek onların iftarlar sevinçlerine ortak oldu" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çemişgezek, Tunceli, Kültür, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çemişgezek'te Minikler Tekne Orucu Tuttu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Donald Trump: Rusya’ya büyük ölçekli bankacılık yaptırımları ve gümrük tarifeleri uygulamayı şiddetle düşünüyorum Donald Trump: Rusya'ya büyük ölçekli bankacılık yaptırımları ve gümrük tarifeleri uygulamayı şiddetle düşünüyorum
Emekliye bayram ikramiyesi pazartesi Meclis’te Rakam da belli oldu Emekliye bayram ikramiyesi pazartesi Meclis'te! Rakam da belli oldu
Ece Gürel son yolculuğuna uğurlandı Ece Gürel son yolculuğuna uğurlandı
Merkez bankasının aracı devrildi, paralar yola saçıldı Halk kapmak için birbiriyle yarıştı Merkez bankasının aracı devrildi, paralar yola saçıldı! Halk kapmak için birbiriyle yarıştı
Çatışmalar alevleniyor 71 kişinin öldüğü Lazkiye’de esirleri böyle süründürdüler Çatışmalar alevleniyor! 71 kişinin öldüğü Lazkiye'de esirleri böyle süründürdüler
Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu nasıl MHP’den açıklama var Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu nasıl? MHP'den açıklama var
Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan Ece Gürel hayatını kaybetti Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan Ece Gürel hayatını kaybetti
Trump: Ödeme yapmayan NATO ülkelerini savunmayacağım Trump: Ödeme yapmayan NATO ülkelerini savunmayacağım
Küçükçekmece’de şüpheli araçtan cephanelik çıktı: 4 kişi gözaltında Küçükçekmece'de şüpheli araçtan cephanelik çıktı: 4 kişi gözaltında
İsrail’de muhalefetten sert suçlama: Ordunun tek amacı Netanyahu’nun bekasını korumak için savaş İsrail'de muhalefetten sert suçlama: Ordunun tek amacı Netanyahu'nun bekasını korumak için savaş
Trafikte makas atan sürücü, kendisini uyaran sürücüyü silahla tehdit etti Trafikte makas atan sürücü, kendisini uyaran sürücüyü silahla tehdit etti

17:40 Donald Trump: Rusya’ya büyük ölçekli bankacılık yaptırımları ve gümrük tarifeleri uygulamayı şiddetle düşünüyorum Donald Trump: Rusya'ya büyük ölçekli bankacılık yaptırımları ve gümrük tarifeleri uygulamayı şiddetle düşünüyorum
17:19 Emekliye bayram ikramiyesi pazartesi Meclis’te Rakam da belli oldu Emekliye bayram ikramiyesi pazartesi Meclis'te! Rakam da belli oldu
17:02 Ece Gürel son yolculuğuna uğurlandı Ece Gürel son yolculuğuna uğurlandı
15:52 Merkez bankasının aracı devrildi, paralar yola saçıldı Halk kapmak için birbiriyle yarıştı Merkez bankasının aracı devrildi, paralar yola saçıldı! Halk kapmak için birbiriyle yarıştı
15:43 Çatışmalar alevleniyor 71 kişinin öldüğü Lazkiye’de esirleri böyle süründürdüler Çatışmalar alevleniyor! 71 kişinin öldüğü Lazkiye'de esirleri böyle süründürdüler
07:24 Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu nasıl MHP’den açıklama var Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu nasıl? MHP'den açıklama var
07:13 Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan Ece Gürel hayatını kaybetti Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan Ece Gürel hayatını kaybetti
01:29 Trump: Ödeme yapmayan NATO ülkelerini savunmayacağım Trump: Ödeme yapmayan NATO ülkelerini savunmayacağım
01:05 Küçükçekmece’de şüpheli araçtan cephanelik çıktı: 4 kişi gözaltında Küçükçekmece'de şüpheli araçtan cephanelik çıktı: 4 kişi gözaltında
00:16 İsrail’de muhalefetten sert suçlama: Ordunun tek amacı Netanyahu’nun bekasını korumak için savaş İsrail'de muhalefetten sert suçlama: Ordunun tek amacı Netanyahu'nun bekasını korumak için savaş
23:51 Trafikte makas atan sürücü, kendisini uyaran sürücüyü silahla tehdit etti Trafikte makas atan sürücü, kendisini uyaran sürücüyü silahla tehdit etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 19:05:50. #7.12#
SON DAKİKA: Çemişgezek'te Minikler Tekne Orucu Tuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.