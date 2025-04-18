Cemre Çarşısı programı Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cemre Çarşısı programı Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti

Cemre Çarşısı programı Emine Erdoğan\'ın katılımıyla gerçekleşti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul'da bir otelde, TOGEM-DER Cemre Çarşısı programına katıldı.

18.04.2025 22:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul'da bir otelde, TOGEM-DER Cemre Çarşısı programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği'nin (TOGEM-DER) bu yıl üçüncüsü düzenlenen Cemre Çarşısı, 'Aile, İyilik ve Sürdürülebilirlik temasıyla düzenlenen etkinliğe katıldı. Etkinliğe Emine Erdoğan ile birlikte Aile ve Sosyal politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören, Demirören Holding yönetim kurulu başkanı Yıldırım Demirören'in eşi Revna Demirören, TOGEM-DER Başkanı Mihrimah Belma Sekmen, Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, Halkbank İcra Kurulu Başkanı Osman Arslan, Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, iş kadını Feryal Gülman, sanatçı Hülya Koçyiğit ve kızı Gülşah Alkoçlar, oyuncu Wilma Elles, sunucu ve manken Tülin Şahin, sanatçı Alişan, sosyal medya fenomeni Cem Özkök ile milletvekilleri, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri sanat, iş dünyası, gastronomi, moda ve spor dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

Emine Erdoğan, programla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. TOGEM-DER tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Cemre Çarşısı etkinliğinde bulunmanın, yüreklere dokunan bir iyilik hikayesine tanıklık etmek olduğunu vurgulayan Erdoğan, "'Aile, İyilik ve Sürdürülebilirlik' temasıyla hayat bulan bu anlamlı organizasyonda atılan her adım, yapılan her katkı, bir başka hayatın umudu, bir başka yuvanın neşesi olacak. Ne mutlu ki moda, gastronomi, sanat, spor ve iş dünyasından pek çok kıymetli isim bu dayanışma yolculuğuna katkı sunup gönüllerinden kopan eşyaları bağışlayarak iyiliğe ortak oldular. Her bir parça TOGEM-DER'in sosyal yardım projeleriyle ihtiyaç sahibi nice yüreğe şefkatle dokunacak. Sıfır Atık bilinciyle hareket edilerek hem mutfakta hem de modada sürdürülebilirliğin öneminin çeşitli atölye çalışmalarıyla vurgulanması da ayrıca memnuniyet verici. 70'i aşkın markanın ve sayısız gönül insanının emeğiyle büyüyen bu iyilik hareketinde yüreğini ortaya koyan tüm hayırseverlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

EMİNE ERDOĞAN, STANTLARI ZİYARET ETTİ

Emine Erdoğan, stant görevlileriyle sohbet ederek, geliri derneğin sosyal yardım faaliyetleri ve projelerinde kullanılacak ürünlerden alışveriş yaptı. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, stantlarını ziyaret eden Emine Erdoğan'a Fenerbahçe forması hediye etti. Erdoğan'ı THY standında karşılayan uçak şefleri ise, Taş Tepeler bölgesinde yapılan kazı çalışmaları ışığında ortaya çıkan, 'Medeniyetin ilk buğday tanesinden' yapılan 12 bin yıllık ekmeklerden ikramda bulundu. Tüm stantları ziyaretinin ardından çarşıdaki workshop atölyelerine katılan Erdoğan, derneğin dikiş dönüşüm atölyesinde, Dice Kayek markasının kurucuları Ayşe ve Ece Ege'nin eski bir kot pantolondan tasarladığı etek ve kalan parçalardan ürettikleri çantayı inceledi. Projeleri dolayısıyla Ege kardeşleri tebrik ederek alkışlayan Erdoğan'a, derneğin ebru atölyesi sırasında hat ve ebru sanatlarıyla yapılmış tablolar hediye edildi. Erdoğan, olimpiyatlarda dereceye giren milli sporcular Şevval İlayda Tarhan, Nisanur Erbil, Nafia Kuş Aydın, Ayşe Begüm Onbaşı ve Öznur Cüre Girdi'nin çarşıdaki atölyelerde kullanılmış kağıtlardan yaptıkları kitap ayraçlarını incelerken, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan paralimlik okçu Girdi, müsabakalarda kullandığı kırılan oklardan üretilen el yapımı kalemleri TOGEM-DER'e bağışladı. Daha sonra mutfak atölyesine geçen Emine Erdoğan, sıfır atık ve sürdürülebilir mutfak prensiplerine verdiği önemle tanınan Türkiye'nin önde gelen şeflerinden Eyüp Kemal Sevinç ile taze baharatlı peynirli kiş yaptı. Erdoğan, merdaneyle hamur açarak kişin malzemelerini baharatlandırırken, "Usta, beğenirse beni yanına alacak" dedi. Dilimlediği kişin tadına bakıp beğenilerini dile getiren Erdoğan, mutfak atölyesinden ayrıldıktan sonra açılış programına katılan ünlü isimlerle bir araya gelerek sohbet etti.

'YERLİ VE YABANCI MARKALAR KENDİ ÜRÜNLERİNİ SATACAKLAR'

Etkinlikte konuşan TOGEM-DER Başkanı, Mihrimah Belma Sekmen, "Cemre Çarşısı'nın üçüncüsünü düzenliyoruz bu sene. İstanbul'da havaların güzelleştiği, turizmin hareketlendiği ve çok özel bir mekanda yapıyoruz. Hanımefendi teşrif edecekler. Cumhurbaşkanımızın değerli eşi bizim derneğimizin onursal başkanı. Burası bir alışveriş şenliği gibi görülebilir ama alışverişin iyilikle buluşacağı önemli bir etkinlik olucak. 70 Standımız var. Stantta yerli ve yabancı markalar kendi ürünlerini satacaklar. Çeşitli aktiviteler, Workshoplar olacak. Özellikle ailelerin bütün aile olarak katılabilecekleri, imza günleri, eğitimler, toplantılar düzenledik. Bütün İstanbullu hemşehirlilerimizi, İstanbul'a ziyarete gelen misafirlerimizi bekliyoruz" dedi.

'EVİMDEKİ DEĞERLİ 5-6 PARÇA KIYAFET BURAYA BAĞIŞLADIM'

Etkinliğe katılan Wilma Elles, "Evet şuan toplumsal dayanışma için burdayız. TOGEM-DER çok çok önemli bir dernek zaten. Tam bir kadın dayanışması. Zaten birazdan hanımefendinin teşrifleriyle açılacak bu Cemre Çarşısı. Bu büyük bir onur. Bende çok mutluyum. Benim evimdeki değerli 5-6 parça kıyafet buraya bağışladım. Zaten sürdürülebilirlik her zaman büyük bir önem kazanıyor. Ne mutlu ben de belki bir adım bir şans, mutluluk ve hatıra ekleyebilirim" dedi.

'ORGANİZASYONUN NİYETİ İYİ AMA ORGANİZASYONDA ÇOK GÜZEL OLMUŞ'

Acun Ilıcalı, "Bende alışveriş yaptım. Sağolsun Alişan ensemden yakaladı beni, 'Abi almak zorundasın' diye. Çok güzel bir organizasyon. Organizasyonun niyeti iyi ama organizasyonda çok güzel olmuş. O da ayrı bir mutlu etti beni. Böyle rengarenk, çok güzel firmalar. İnsan zaten normalde de alası geliyor o kadar güzel şeyler var ki. Ben bu tip organizasyonlarda zorlama bir şey alma değil de güzel şeyler ortaya koyupta onları satıpta bunların iyiliğe dönüşmesini daha çok taktir ediyorum. Bugünde o günlerden biri" dedi.

'ÜLKEMİZE İYİLİĞİN HIZLA ÇOĞALMASI LAZIM'

Ali Koç, "İyiliğin çoğalmasını isterim. Ben buraya ilk defa katılıyorum, geziyorum. Mantığını anlattılar. Fenerbahçe olarakta katıldık. Özellikle Yellow onun için burada. İyilik konusunda herkrsin çorbada tuzu olması lazım. Benim bir lafım vardır. Hatta bir iyilik haftasıda başlatıldı. Ülkemize iyiliğin hızla çoğalması lazım. İnşallah buradan elde edilen gelirlerde ihtiyaç olan neyse ona bir iyiliğimiz olsun. İlaç olur" dedi.

'YAPILAN HER ALIŞVERİŞİN İYİLİĞE DÖNÜŞTÜĞÜNÜ BİLEREK BURADA BULUNMAK GERÇEKTEN ÇOK GÜZEL'

Hülya Koçyiğit, "Gerçekten yapılan her alışverişin iyiliğe dönüştüğünü bilerek burada bulunmak gerçekten çok güzel. TOGEM-DER'e teşekkür ediyorum. Bir çok konuda zaten yardım eden bir kuruluş. İnsanlar iyilikle birbirlerine bakmalı. İyilik yapmaya çalışmalı. Daha çok iyi insan yetiştirmeliyiz" dedi.

'İYİLİKLE ALIŞVERİŞ YAPMALARINI DİLİYORUM'

Tülin şahin, "Çok güzel adı üstünde zaten ve çok önemli bir konuya değiniyor. Sürdürülebilirliğe. Bu günümüzde biliyorsunuz çok konuştuğumuz bir konu, çokta önemli. Bende şahsen yıllardır hayatımda olan bir şey sürdürülebilirlik. O yüzden herkese tavsiye ediyorum. İyilikle alışveriş yapmalarını diliyorum" dedi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Etkinlikler, Gastronomi, İstanbul, Politika, Güncel, Sanat, Cemre, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cemre Çarşısı programı Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adliyeye sevk edilen suç makinelerinden pişkin sözler: Düğün alayı mı var Adliyeye sevk edilen suç makinelerinden pişkin sözler: Düğün alayı mı var?
Uzman çavuşa uyuşturucu madde ticaretinden tutuklama Uzman çavuşa uyuşturucu madde ticaretinden tutuklama
Kızılcık Şerbeti’nden ayrılan Sibel Taşçıoğlu’nun rotası belli oldu Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Sibel Taşçıoğlu'nun rotası belli oldu
Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko’nun lig maçları ertelendi Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun lig maçları ertelendi
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlara “sis“ engeli Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara "sis" engeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet, kendilerine destek vermedi diye sanatçıları fişledi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet, kendilerine destek vermedi diye sanatçıları fişledi
Yeni sezonda uygulanacak TFF, Süper Lig için yabancı kuralını duyurdu Yeni sezonda uygulanacak! TFF, Süper Lig için yabancı kuralını duyurdu
DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder’in durumu stabil DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder'in durumu stabil
ABD Ordusu Suriye’deki 3 askeri noktadan çekildi ABD Ordusu Suriye'deki 3 askeri noktadan çekildi
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne 5 yılda 30 ihale gitmiş Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne 5 yılda 30 ihale gitmiş
Rasim Ozan Kütahyalı günah çıkardı: Ben gazeteciliği beceremeyen bir adamım Rasim Ozan Kütahyalı günah çıkardı: Ben gazeteciliği beceremeyen bir adamım

15:56 Pervin Buldan’dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı Önce paylaştı, sonra sildi Pervin Buldan'dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı! Önce paylaştı, sonra sildi
15:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nüfusun azalması ülkemiz için savaştan çok daha önemli bir tehdit Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nüfusun azalması ülkemiz için savaştan çok daha önemli bir tehdit
14:17 Özgür Özel mitinge traktörle geldi Özgür Özel mitinge traktörle geldi
14:09 Eşini öldürdü, 8 yaşındaki kızını da yaraladı Dehşet anları saniye saniye kamerada Eşini öldürdü, 8 yaşındaki kızını da yaraladı! Dehşet anları saniye saniye kamerada
13:54 Belgrad Ormanı’nda bulunan Ece Gürel’in kesin ölüm nedeni belli oldu Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu
20:47 Torreira, Bodrum FK’ya attığı golle bir ilki yaşadı Torreira, Bodrum FK'ya attığı golle bir ilki yaşadı
20:21 Anlaşma sağlandı Zeki Çelik, yeni sezonda Premier Lig’de Anlaşma sağlandı! Zeki Çelik, yeni sezonda Premier Lig'de
20:18 Ankara’da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı Ankara'da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı
19:37 Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı
19:31 Saraçhane protestolarında gözaltına alınan 99 kişinin davası 3 Ekim’e ertelendi Saraçhane protestolarında gözaltına alınan 99 kişinin davası 3 Ekim'e ertelendi
19:28 İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı
18:44 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in otelinde bomba transfer görüşmesi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in otelinde bomba transfer görüşmesi
18:29 Eski Yargıtay hakimi FETÖ’den yakalandı Eski Yargıtay hakimi FETÖ'den yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2025 16:12:13. #7.13#
SON DAKİKA: Cemre Çarşısı programı Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement