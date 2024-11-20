Cenin'de İsrail Ateşi: 2 Filistinli Öldürüldü

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RAMALLAH, 20 Kasım (Xinhua) -- Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu 2 Filistinli öldürüldü.

Filistin Kızılayı, ekiplerinin kentin doğu mahallesindeki bir evden 2 kişinin cansız bedenini çıkardığını açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, salı günü İsrail ordusu tarafından vurulan kimliği belirsiz 2 kişinin cansız bedenlerinin Cenin Devlet Hastanesi'ne getirildiğini doğruladı ancak olayla ilgili daha fazla ayrıntı vermedi.

İsrail ordusu söz konusu olayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. İsrail, Batı Şeria'daki bu baskınları genellikle Filistinli silahlı gruplarla bağlantılı "teröristleri" hedef alan "terörle mücadele operasyonları" olarak tanımlıyor.

Aynı günün erken saatlerinde İsrail ordusunun Cenin'in güneyindeki Kabatiye kasabasında bir evi kuşatması sonucu 3 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesiyle salı sabahından bu yana İsrail'in Cenin'de düzenlediği baskınlarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 5'e yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, 7 Ekim 2023'te Hamas-İsrail çatışmasının patlak vermesinden bu yana Batı Şeria'daki şiddet olayları giderek yoğunlaşırken, İsrail'in açtığı ateş ve hava saldırıları nedeniyle 780'den fazla Filistinli hayatını kaybetti.