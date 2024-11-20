Cenin'de İsrail Baskınları Sürüyor - Son Dakika
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Cenin'de İsrail Baskınları Sürüyor

İsrail ordusu, Cenin kentinde ve mülteci kampında yoğun baskın ve saldırılara devam ediyor.

20.11.2024 12:20
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İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskına ikinci gününde devam ediyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri Cenin kenti ve kampında aralarında bir kadının da bulunduğu çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.

Cenin Mülteci Kampı'nda çok sayıda eve baskın yapan İsrail askerleri, alıkoyduğu Filistinlileri sorguladı.

İkinci gününde baskın ve saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, kente ve kampın çevresine takviye birlikler ve askeri buldozerler konuşlandırdı.

İsrail ordusuna ait buldozerler, Cenin kentinde elektrik hatlarını tahrip ederek, elektriğin tamamen kesilmesine yol açtı.

Cenin Mülteci Kampı'nda başta Abdullah Azzam ve Cevret ez-Zeheb mahalleleri olmak üzere İsrail askerleri bazı evleri kışlaya çevirdi, İsrail ordusuna ait dronlar kamp üzerinde uçmayı sürdürdü.

İsrail ordusu Cenin kentindeki Şarkiyye Mahallesi'nde belediye stadyumunun bazı kısımlarını tahrip ederken, El-Medaris Caddesi'ni de buldozerlerle tamamen yıktı.

İsrail'in dün sabah saatlerinden bu yana baskınını sürdürdüğü Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'nda 5 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Cenin Valisi Kemal Ebu Rubb, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki şiddet çemberini Batı Şeria'ya doğru genişletmeye çalıştığını söylemişti.

Ebu Rubb, Cenin kenti, mülteci kampı ve Kabatiya beldesinin üst üste 15 kez İsrail saldırılarına hedef olduğunu ve altyapının İsrail ordusunca tahrip edildiğini aktarmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

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