Cenin'de İsrail Saldırıları: 1 Ölü, 8 Yaralı - Son Dakika
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Cenin'de İsrail Saldırıları: 1 Ölü, 8 Yaralı

Cenin’de İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda bir Filistinli hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

20.11.2024 21:16
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İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği saldırıların ikinci gününde bir Filistinli hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerlerinin Cenin'in Kefrdan köyüne düzenlediği saldırıda açtığı ateş sonucu göğsünden yaralanan Filistinli bir genç yaşamını yitirdi.

Açıklamada, ayrıca Cenin kenti ve mülteci kampında düzenlenen saldırılarda biri yaşlı 8 Filistinlinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail ordusuna ait insansız hava aracının (İHA) Cenin'in batısında bir aracı hedef aldığını duyurdu.

Söz konusu saldırının Kefrdan'a düzenlenen baskın ve Apache tipi helikopterlerin belde semalarında uçmasıyla eş zamanlı gerçekleştiği ifade edildi.

Aracın bombalandığı bölgenin yakınındaki bir evi kuşatan İsrail askerlerinin, eve omuzdan ateşlemeli füzeyle saldırı düzenlediği belirtildi.

Bölgeye baskın düzenleyen İsrail askerleri ile bölge sakinleri arasında arbede yaşandığı aktarıldı.

İsrail ordusunun dün sabah saatlerinde Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'nda başlattığı baskında 5 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Cenin Valisi Kemal Ebu Rubb, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki şiddet çemberini Batı Şeria'ya doğru genişletmeye çalıştığını söylemişti.

Ebu Rubb, Cenin kenti, mülteci kampı ve Kabatiya beldesinin üst üste 15 kez İsrail saldırılarına hedef olduğunu ve altyapının İsrail ordusunca tahrip edildiğini aktarmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

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