Cenin'de İsrail Saldırıları Elektriği Kestik

Güncel

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine dünden beri baskın ve saldırı düzenleyen İsrail ordusunun, elektrik hatlarını tahrip etmesi sonucu kentin üçte birinde ve mülteci kampının ise tamamında elektrik kesintisi yaşandığı bildirildi.

Cenin Belediyesi Enformasyon ve Halkla İlişkiler Müdürü Beşir Matahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Cenin kenti ve mülteci kampına dünden beri devam eden baskın ve saldırılarının yol açtığı tahribata ilişkin bilgi verdi.

Matahan, Cenin kenti ve mülteci kampının alt yapısını hedef alan İsrail askerlerinin, elektrik ve su şebekesi ile kanalizasyon ve su hatlarını tamamen tahrip ettiğini belirtti.

Filistinli yetkili, İsrail ordusuna ait buldozerlerin Cenin kentinde elektrik hatlarını tahrip etmesi sonucu mülteci kampının tamamında, kentin ise üçte birinde elektriklerin kesildiğini ifade etti.

İsrail ordusuna ait buldozerlerin Batıha ve Nesim meydanlarını yıktığını belirten Matahan, kentteki tüm sokakların alt üst edildiğini ve araçların yollarda hiç bir şekilde hareket edemediğini kaydetti.

Cenin Mülteci Kampı'ndaki bir evde yangın çıktığını aktaran Matahan, İsrail askerlerinin engellemesi nedeniyle sivil savunma ekiplerinin müdahale için bölgeye ulaşamadığını aktardı.

Matahan, Cenin Mülteci Kampından ayrılmayı başaran bazı ailelerin kentteki veya çevre köylerdeki akrabalarının evlerine sığındığını belirtti.

Cenin'in farklı bölgelerinde konuşlanan İsrail askerlerinin belediye, sivil savunma ve ambulans ekiplerinin hareketlerini kısıtladığını ifade eden Matahan, İsrail'in kampta tedaviye ihtiyaç duyan yaşlılar ile hastaları tahliye etmelerine izin vermediğini vurguladı.

İsrail'in dün sabah saatlerinde Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'nda başlattığı baskında 5 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Cenin Valisi Kemal Ebu Rubb, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki şiddet çemberini Batı Şeria'ya doğru genişletmeye çalıştığını söylemişti.

Ebu Rubb, Cenin kenti, mülteci kampı ve Kabatiya beldesinin üst üste 15 kez İsrail saldırılarına hedef olduğunu ve altyapının İsrail ordusunca tahrip edildiğini aktarmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.