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Cenin Kampı'nda Can Kaybı

Cenin Kampı\'nda Can Kaybı

İsrail’in Cenin Mülteci Kampı'ndaki baskınında 2 Filistinli hayatını kaybetti, ölü sayısı 5'e yükseldi.

19.11.2024 23:46
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İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na düzenledikleri baskında açtıkları ateş sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cenin Mülteci Kampı'nın Şarkıyye Mahallesi'nde İsrail askerlerinin ateş açarak öldürdüğü 2 Filistinlinin cenazesi Cenin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, "Sağlık ekipleri kampta kuşatılmış bir evin içinde öldürülen 2 Filistinlinin naaşını hastaneye nakletti. İsrail ordusu evde mahsur kalan sağlık ekibinin, hayatını kaybeden 2 Filistinlinin naaşı ile evden çıkmasına izin verdi." ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusunun Cenin kenti ile Cenin Mülteci Kampı'nda sabah saatlerinden itibaren sürdürdüğü baskında ölen Filistinlilerin sayısı 5'e, yaralıların sayısı ise 10'a yükseldi.

İsrail ordusu, sabah saatlerinden bu yana Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'na yönelik baskınını sürdürüyor.

Cenin Valisi Kemal Ebu Rubb, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail baskınında Cenin'de 3 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki şiddet çemberini Batı Şeria'ya doğru genişletmeye çalıştığını söylemişti.

Rubb, Cenin kenti, mülteci kampı ve Kabatiya beldesinin üst üste 15 kez İsrail saldırılarına hedef olduğunu ve altyapının İsrail ordusunca tahrip edildiğini aktarmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

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