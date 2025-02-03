Cenin Mülteci Kampı Hayalet Şehre Dönüştü

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Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail ordusunun Gazze'de ateşkes ilan edilmesinin ardından Batı Şeria'da saldırılarını artırdığı Cenin Mülteci Kampı'nın "hayalet şehre" dönüştüğünü açıkladı.

UNRWA'dan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun geniş çaplı saldırılar düzenlediği işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentindeki duruma ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun dün Cenin Mülteci Kampı'nda 21 evi havaya uçurmasına işaret edilen açıklamada, "Dün İsrail ordusunun düzenlediği bombalamalarda Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kampının büyük bir kısmı tamamen yok oldu." ifadesi kullanıldı.

Kampta evlerin havaya uçurulmasından önce hiçbir uyarının yapılmadığı ve bu durumun sivillerin hayatını tehlikeye attığı aktarıldı.

Cenin Mülteci Kampı'ndaki Filistinlilerin yaklaşık 2 aydır artarak devam eden İsrail şiddetine maruz kalarak büyük zorluklarla mücadele ettikleri kaydedildi.

Kamptaki Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine işaret edilen açıklamada, "Cenin kampı hayalet şehre dönüştü." ifadesi kullanıldı.

MSF: Cenin'de 150 ila 180 arasında ev yıkıldı, 20 binden fazla insan zorla yerinden edildi

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütünden yapılan açıklamada, Gazze'de ateşkesin uygulamaya girmesinin ardından İsrail'in saldırılarında Cenin'de 150 ila 180 arasında evin yıkıldığı, 20 binden fazla insanın zorla yerinden edildiği kaydedildi.

İsrail'in Cenin'deki saldırılarında bir sağlıkçı ile Leyla Muhammed Eymen Hatib isimli 2 yaşındaki kız çocuğunun hayatını kaybettiğine işaret edilen açıklamada, 3 hemşire ve 2 doktorun da İsrail ordusunun ateş açması sonucu yaralandığını aktarıldı.

İsrail'in kontrol noktaları uygulamalarıyla başta Cenin ve işgal altındaki Batı Şeria genelinde Filistinlilerin hareket özgürlüğünün engellediğine dikkati çekilen açıklamada, söz konusu kontrol noktalarındaki uzun kuyruklar, köy girişlerine demir bariyerlerle yolların kapatılması gibi engeller sebebiyle Filistinlilerin "işe gitmek, akrabayı ziyaret etmek, sağlık merkezine ulaşmak" dahil her yolculuğunun daha da karmaşık hale geldiği vurgulandı.

Filistin Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, UCM'ye seslendi

Filistin Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu (ICHR), İsrail'in Batı Şeria'daki kamplarda işlediği suçlar hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) soruşturma açılması çağrısında bulundu.

İsrail'in Batı Şeria'da saldırgan politikalarını artırmasının kınandığı açıklamada, uluslurarası toplumdan sorumluluklarını yerine getirme, İsrail suçlarını durdurma ve Filistinlilere koruma sağlamak için acil bir şekilde harekete geçmesi istendi.

Açıklamada, UCM Başsavcısı Kerim Han'a İsrail'in Batı Şeria'da özellikle de Filistin mülteci kamplarında işlediği suçlara ilişkin ayrıntılı soruşturma başlatması çağrısı yapıldı.

İsrail'in sivil yerleşim yerlerini ve altyapıyı da hedef alan saldırılarının yaşandığı bölgelerde su ve elektriğin kesilmesi, gıda ve tıbbi yardımın ulaştırılmasının engellenmesi gibi durumlara dikkati çekildi.

Batı Şeria'da İsrail'in kuşatma uygulaması ve Filistinlileri yerinden etmesi sebebiyle günlük yaşamın felç olduğu aktarıldı.

İsrail ordusunun Cenin Mülteci Kampı'nda 3 bin 490 aileden 3 bi 420'sini yerinden ettiği hatırlatılan açıklamada, Tubas'a bağlı Tamun beldesinde de 15 binanın boşaltılmasını ve sakinlerinden 3 hafta boyunca evlerine dönmemelerini istediği aktarıldı.

Tubas kentindeki el-Faria Mülteci Kampı'nda da zorla yerinden edilmelerin yaşandığı ve Tulkerim Mülteci Kampı'ndan 1500 ailenin zorla yerinden edildiği ifade edildi.

İsrail ordusunun Filistin'in şehir ve köylerinin girişlerine ne zaman kaldırılacağına ilişkin bir müddet belirtmeden 898 askeri kontrol noktası ve demir kapı kurduğu, bu durumun bölge sakinlerinin günlük hayatını felce uğrattığı vurgulandı.

Gazze'de 19 Ocak'ta ateşkes sağlanmasının ardından işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyine ve özellikle de Cenin'e saldırı başlatan İsrail ordusu, Cenin'de dün 21 evi havaya uçurmuştu.

İsrail'in Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'na 21 Ocak'tan bu yana sürdürdüğü saldırılarında 25 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda bina yerle bir oldu.

Filistinli yerel kaynaklar, İsrail ordusunun son günlerde Cenin kampı sakinlerinin neredeyse tamamını göçe zorladığını ve kampı bu şekilde tahliye ettiğini söylemişti.