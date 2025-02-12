İsrail ordusunun 21 Ocak'tan bu yana saldırılarını sürdürdüğü işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin Mülteci Kampı'nda 2 Filistinli yaralandı.
Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, Cenin Mülteci Kampı'nda İsrail askerlerinin ateş açması ve darbetmesi sonucu 2 kişinin yaralandığı belirtildi.
İsrail ordusunun ateş açması sonucu bacağından yaralanan 50 yaşındaki Filistinli ile İsrail askerlerinin darbettiği bir Filistinlinin hastaneye götürüldüğü aktarıldı.
İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırıları
Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.
İsrail'in, Cenin kenti ve mülteci kampı ile çevre beldelere başlattığı saldırılarda 25 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusu, Cenin'de sürdürdüğü şiddetli saldırılarını 27 Ocak Pazartesi günü Tulkerim, 2 Şubat'ta Tubas'ın Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesini kapsayacak şekilde genişletti. İsrail ordusu, 7 gün süren baskının ardından 8 Şubat'ta Tamun'daki, bugün de Faria Mülteci Kampı'ndaki güçlerini geri çekti.
Son Dakika › Güncel › Cenin Mülteci Kampı'nda Yaralılar - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?