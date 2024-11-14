CENTCOM\'un Yemen\'deki Husi Hedeflerine Hava Saldırıları

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NEW ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 9 ve 10 Kasım'da Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik hava saldırılarından görüntü yayınladı.

CENTCOM'un X hesabından yapılan paylaşımda, Husilere ait tesis ve silah sistemlerine hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Paylaşımda, ABD'nin Husilere ait olduğu anlaşılan mobil füze rampa aracının hava saldırısı sonucu imha edilmesiyle ilgili bir görüntü verildi.

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, önceki gün basın toplantısında CENTCOM'un Yemen'deki Husilere ait birden fazla silah depolama tesisine hava saldırısı düzenlediğini belirtmiş, bu operasyonların Husilerin ABD koalisyon güçlerine yönelik saldırılarına karşılık yapıldığını savunmuştu.

Ryder, ayrıca, 11 Kasım'da CENTCOM kuvvetlerinin Babulmendep Boğazı'nı geçerken uğradığı Husi saldırısını başarılı bir şekilde püskürttüğünü ifade etmişti.

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve ABD donanması da dahil bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.