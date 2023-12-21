 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çerkeş'te Öğrencilere Bisikletler Teslim Edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Çerkeş'te Öğrencilere Bisikletler Teslim Edildi

Çerkeş Gençlik Merkezi Müdürlüğüne teslim edilen bisikletler, Vali Mustafa Fırat Taşolar tarafından temin edildi. Üniversite öğrencilerinin talebi üzerine 3 bisiklet, Kaymakam Emir Osman Bulgurlu tarafından gençlik merkezine teslim edildi. Vali Taşolar, öğrencilerle görüntülü arama yaparak bisikletlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Çerkeş\'te Öğrencilere Bisikletler Teslim Edildi
21.12.2023 - 15:34,
Abone Ol

Çerkeş'te öğrencilerin kullanımına sunulmak üzere temin edilen bisikletler Çerkeş Gençlik Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.

Vali Mustafa Fırat Taşolar ile bir süre önce görüşen üniversite öğrencileri, ilçede kullanmak üzere bisiklet talebinde bulundu.

Taşolar'ın talimatı üzerine temin edilen 3 bisiklet Kaymakam Emir Osman Bulgurlu tarafından Çerkeş Gençlik Merkezi'ne teslim edildi.

Bisikletlerin kazandırılmasından dolayı Vali Taşolar ile sohbet edip teşekkür etmek isteyen gençlerin isteği üzerine Kaymakam Bulgurlu, Vali Taşolar'ı görüntülü arayarak öğrencilerle buluşturdu.

Öğrencilerle sohbet eden Taşolar, bisikletlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Mustafa Fırat, Gençlik, Yerel Haberler, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çerkeş'te Öğrencilere Bisikletler Teslim Edildi - Son Dakika


15:37
Fred'e neden kırmızı kart gösterdi? Zorbay Küçük'ün raporu ortaya çıktı Fred'e neden kırmızı kart gösterdi? Zorbay Küçük'ün raporu ortaya çıktı
15:36
JP Morgan'dan dikkat çeken rapor: 2024 Türkiye'nin yılı olacak JP Morgan'dan dikkat çeken rapor: 2024 Türkiye'nin yılı olacak
15:20
Rusya lideri Putin'e seçimde dişli rakip! Ekaterina Dountsova başkanlığa resmen aday oldu Rusya lideri Putin'e seçimde dişli rakip! Ekaterina Dountsova başkanlığa resmen aday oldu
15:11
Hamas, İsrail Dışişleri Bakanı'nın tehditlerini eleştirdi Hamas, İsrail Dışişleri Bakanı'nın tehditlerini eleştirdi
15:02
''Kimlik ve ehliyetini yenilemeyenlere 4 bin lira para cezası verilecek'' iddiaları yalan çıktı ''Kimlik ve ehliyetini yenilemeyenlere 4 bin lira para cezası verilecek'' iddiaları yalan çıktı
14:35
Acil servisler dolup taşıyor! Hastanelere başvuran her 100 kişiden 70'i grip Acil servisler dolup taşıyor! Hastanelere başvuran her 100 kişiden 70'i grip
14:35
Merkez Bankası rezervleri 142,5 milyar dolar ile rekor tazeledi Merkez Bankası rezervleri 142,5 milyar dolar ile rekor tazeledi
14:13
Kredi kartı faiz oranları sabit kaldı Kredi kartı faiz oranları sabit kaldı

Son Dakika
15:37 Fred'e neden kırmızı kart gösterdi? Zorbay Küçük'ün raporu ortaya çıktı
15:36 JP Morgan'dan dikkat çeken rapor: 2024 Türkiye'nin yılı olacak
15:20 Rusya lideri Putin'e seçimde dişli rakip! Ekaterina Dountsova başkanlığa resmen aday oldu
15:11 Hamas, İsrail Dışişleri Bakanı'nın tehditlerini eleştirdi
15:02 ''Kimlik ve ehliyetini yenilemeyenlere 4 bin lira para cezası verilecek'' iddiaları yalan çıktı
14:35 Acil servisler dolup taşıyor! Hastanelere başvuran her 100 kişiden 70'i grip
14:35 Merkez Bankası rezervleri 142,5 milyar dolar ile rekor tazeledi
14:13 Kredi kartı faiz oranları sabit kaldı
14:07 İran, İsrail'den istihbarat almak için özel eğitimli kadınları kullanmaya başladı
13:57 Faiz yüzde 42,5'e yükseltildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2023 15:51:52. #1.12#
SON DAKİKA: Çerkeş'te Öğrencilere Bisikletler Teslim Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement