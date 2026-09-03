Çermik'te eğitim toplantısında yeni yıl hazırlıkları masaya yatırıldı
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Kaymakam Adem Karataş başkanlığında Eğitim-Öğretim Yılı Toplantısı düzenlendi. Toplantıda, okullarda yürütülecek çalışmalar ve eğitim kalitesinin artırılması için yapılacaklar ele alındı; Kaymakam, okul yöneticileriyle işbirliği içinde çalışılacağını belirtti.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Eğitim-Öğretim Yılı Toplantısı düzenlendi.
Kaymakam Adem Karataş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Baran, şube müdürleri ve okul müdürleri katıldı.
Toplantıda, yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıkları, okullarda yürütülecek çalışmalar, eğitim kalitesinin artırılması ve öğrencilerin daha iyi eğitim şartlarına kavuşması için yapılacak çalışmalar ele alındı.
Kaymakam Karataş, eğitim-öğretim sürecinin başarılı ve verimli bir şekilde yürütülmesi için okul yöneticileriyle işbirliği içerisinde çalışmaların sürdürüleceğini belirterek, yeni eğitim öğretim yılının tüm eğitim camiasına ve öğrencilere hayırlı olması temennisinde bulundu.
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