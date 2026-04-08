Çermik\'te Kan Bağışı Kampanyası Sonuçlandı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde başlatılan "Okulumda 'Kan'panya Var" kampanyası tamamlandı.
Çermik Kaymakamı Adem Karataş'ın öncülüğünde, Türk Kızılay Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde 9 okulda kan bağışı programı düzenlendi.
Bu kapsamda idareci, öğretmen ve velilerin bağışıyla 618 ünite kan toplandı.
Öte yandan 6-7 Nisan'da ilçede düzenlenen kan bağışı etkinliğinde 114 ünite kan daha toplandı.
