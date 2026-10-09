Çeşme Belediyesi operasyonunda Onur Gülin dahil 11 kişiye tutuklama talebi yapıldı

Çeşme Belediyesi operasyonunda Onur Gülin dahil 11 kişiye tutuklama talebi yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çeşme Belediyesi'ne yönelik operasyonda 10 şüpheli ile başka suçtan tutuklu Başkan Yardımcısı Onur Gülin, rüşvet ve irtikap dahil suçlardan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. D.S.Y. ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.
11 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ
İzmir'in Çeşme Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u ile başka bir suçtan tutuklu olan Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin, 'suç örgütü kurma', 'yönetme', 'suç örgütüne üye olma', 'rüşvet', 'irtikap', 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından tutuklama talebiyle, D.S.Y. ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Tolga TAHÇI/İZMİR,
Kaynak: DHA
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