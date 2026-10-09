Çeşme Belediyesi operasyonunda Onur Gülin dahil 11 kişiye tutuklama talebi yapıldı

11 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

İzmir'in Çeşme Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u ile başka bir suçtan tutuklu olan Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin, 'suç örgütü kurma', 'yönetme', 'suç örgütüne üye olma', 'rüşvet', 'irtikap', 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından tutuklama talebiyle, D.S.Y. ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Tolga TAHÇI/İZMİR,