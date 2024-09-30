Hasta taşıyan ambulansı kaçırdı

Güncel

İzmir'de 112 Acil Sağlık Hizmetlerine ait ambulansı kaçıran kişi gözaltına alındı.

Çeşme Devlet Hastanesi'ne tedavi için gelen M.K, hasta getiren İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetlerine ait ambulansı kaçırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Takip sistemi üzerinden konumunu belirleyen ekipler, hastane yakınında ambulansı durdurdu. Gözaltına alınan M.K. İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.