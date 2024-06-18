Çeşme'de Kurban Bayramı tatilinde asayiş denetimleri devam ediyor

Güncel

Kurban Bayramı tatilinde turistlerin ilgi gösterdiği İzmir'in Çeşme ilçesinde, asayiş denetimleri devam ediyor.

Polis ve jandarma ekipleri sorumluluk bölgelerinde, gece ve gündüz kontroller gerçekleştiriyor.

Çeşme girişinde denetim yapan polis, ayrıca 45 farklı bölgede yaya ve çeşitli araçlarla devriye görevini yerine getiriyor.

Jandarma da sorumluluk sahasında, aldığı bayram tedbirleri ile huzur ve güvenliği sağlıyor.

Yol kontrollerinin yanı sıra trafikte aşırı hız yapan ve alkollü araç kullananlara yönelik de uygulama gerçekleştiriliyor.