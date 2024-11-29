Çeşme'de Silahlı Kavga: 3 Ölü, 1 Yaralı

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İzmir'in Çeşme ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Fahrettinpaşa Mahallesi'ndeki bir kafede buluşan iki grup arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Taraflar, yaşanan arbedenin ardından kafeden ayrıldı.

Daha sonra birbirleriyle iletişime geçen iki grup, Çakabey mevkiindeki ormanlık alanda bir araya geldi. Kavgaya dönüşen olayda B.B. (21) karşı gruba ateş ederek motorla kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, tabancayla vurulan Azat Demir (22), Abdurrahim Doğan (19) ve Mehmet Sait Medeni'nin (19) hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan A.M. (22) ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenazeler daha sonra otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaçan şüpheli yakalandı

Ekipler, olayın ardından kaçan B.B'nin olay esnasında yanında olan iki arkadaşı O.A. (20) ve Ö.Ö'yü (18) gözaltına aldı.

B.B'nin yakalanması için çalışma yürüten polis, bir süre sonra B.B'yi de yakaladı.

Şüphelilerin polis merkezindeki işlemleri devam ediyor.