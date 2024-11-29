Çeşme'de Silahlı Kavga: 3 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çeşme'de Silahlı Kavga: 3 Ölü, 1 Yaralı

İzmir'in Çeşme ilçesinde kız meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti.

29.11.2024 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Çeşme ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Fahrettinpaşa Mahallesi'ndeki bir kafede buluşan iki grup arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Taraflar, yaşanan arbedenin ardından kafeden ayrıldı.

Daha sonra birbirleriyle iletişime geçen iki grup, Çakabey mevkiindeki ormanlık alanda bir araya geldi. Kavgaya dönüşen olayda B.B. (21) karşı gruba ateş ederek motorla kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, tabancayla vurulan Azat Demir (22), Abdurrahim Doğan (19) ve Mehmet Sait Medeni'nin (19) hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan A.M. (22) ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenazeler daha sonra otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaçan şüpheli yakalandı

Ekipler, olayın ardından kaçan B.B'nin olay esnasında yanında olan iki arkadaşı O.A. (20) ve Ö.Ö'yü (18) gözaltına aldı.

B.B'nin yakalanması için çalışma yürüten polis, bir süre sonra B.B'yi de yakaladı.

Şüphelilerin polis merkezindeki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, 3-sayfa, Güncel, Kavga, Çeşme, izmir, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çeşme'de Silahlı Kavga: 3 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:25 CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
12:54 Yenidoğan çetesinin elebaşı Fırat Sarı’nın mal varlıklarına tedbir konuldu Yenidoğan çetesinin elebaşı Fırat Sarı'nın mal varlıklarına tedbir konuldu
12:26 Tahran-İstanbul uçağında büyük panik ’’Allahu Ekber’’ diye bağırıp çıkış kapısına yöneldi Tahran-İstanbul uçağında büyük panik! ''Allahu Ekber'' diye bağırıp çıkış kapısına yöneldi
11:50 Türk-İş Başkanı Atalay’dan asgari ücret çıkışı: Ortada dolaşan rakamları kabul etmek mümkün değil Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret çıkışı: Ortada dolaşan rakamları kabul etmek mümkün değil
11:14 Piyasaları alt üst eden sahte dolar skandalı akıllara Saddam’ın yaptığını getirdi Piyasaları alt üst eden sahte dolar skandalı akıllara Saddam'ın yaptığını getirdi
17:30 İstanbul’da sağlık raporu için kan vermesi istenen şahıs sağlık çalışanlarına saldırdı İstanbul'da sağlık raporu için kan vermesi istenen şahıs sağlık çalışanlarına saldırdı
17:18 Galatasaraylıların yeni yengesi güzelliğiyle büyülüyor Galatasaraylıların yeni yengesi güzelliğiyle büyülüyor
16:55 Samet Aybaba’nın düzenleyeceği toplantının detayları belli oldu Samet Aybaba'nın düzenleyeceği toplantının detayları belli oldu
16:39 Türkiye-Macaristan maçı Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde oynanacak Türkiye-Macaristan maçı Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak
16:37 Yenidoğan çetesi üyesinden kan donduran sözler: “500 gram zaten, çek tüpünü gitsin“ dedi Yenidoğan çetesi üyesinden kan donduran sözler: "500 gram zaten, çek tüpünü gitsin" dedi
16:31 Saran’dan RTÜK’ün cezasına görülmemiş tepki Saran'dan RTÜK'ün cezasına görülmemiş tepki
16:23 Reytinglerde üst sıraları zorlayan diziden sürpriz final kararı Reytinglerde üst sıraları zorlayan diziden sürpriz final kararı
16:22 Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la arasını açan olayı ilk kez Haberler.com’a anlattı Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasını açan olayı ilk kez Haberler.com'a anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2024 13:50:26. #1.13#
SON DAKİKA: Çeşme'de Silahlı Kavga: 3 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.